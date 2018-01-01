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Papa Francisco pede que se evitem o consumismo e as 'conversas vazias'

O pontífice refletiu sobre como saborear o verdadeiro significado da vida durante a missa de Ano Novo realizada na Basílica de São Pedro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 14:02

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 14:02

O papa Francisco celebra a missa de ano novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, nesta segunda, 1. Crédito: ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS
O papa Francisco aconselhou nesta segunda-feira que se abandone a "bagagem inútil" da vida em 2018, evitando-se a "banalidade do consumismo e as "conversas vazias".
O pontífice refletiu sobre como saborear o verdadeiro significado da vida durante a missa de Ano Novo realizada na Basílica de São Pedro. A receita dele para chegar ao essencial inclui realizar um momento de silêncio diário para se estar com Deus.
Fazer isso ajudaria a "evitar que nossa liberdade se veja corroída pela banalidade do consumismo, pelo estrondo dos comerciais, pela torrente de palavras vazias e por ondas avassaladoras de conversas vazias e gritos", segundo o papa.
Francisco recomendou aos fiéis que deixem para trás "todo tipo de bagagem inútil" para "redescobrir o que realmente importa" e começar de novo. Fonte: Associated Press.

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