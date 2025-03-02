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Internado

Papa Francisco passa 'noite tranquila' e tem quadro de saúde 'estável', diz Vaticano

Francisco não apresentou novos episódios de broncoespasmo desde a sexta-feira, 28, à tarde, mas segue sob monitoramento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mar 2025 às 08:44

Publicado em 02 de Março de 2025 às 08:44

O Papa Francisco passou uma "noite tranquila" e tem quadro de saúde "estável", informou o Vaticano na manhã deste domingo, 2. O prognóstico do pontífice, no entanto, permanece reservado.
Francisco não apresentou novos episódios de broncoespasmo desde a sexta-feira, 28, à tarde, mas segue sob monitoramento, como informou o boletim de sábado, 1.º. Ele também continua se alimentando sozinho e realiza sessões regulares de fisioterapia respiratória.
Papa Francisco durante audiência geral semanal realizada no Salão Paulo VI, no Vaticano
Papa Francisco durante audiência geral semanal realizada no Salão Paulo VI, no Vaticano Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP
Hospitalizado no Gemelli, em Roma, desde o dia 14, o papa passou por uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral, recebeu transfusão de sangue e apresentou falência renal, que já foi contida. Neste domingo, Francisco segue em repouso, segundo a Santa Fé.
Na sexta, o líder religioso sofreu uma crise respiratória que agravou seu estado de saúde após dias de melhora. Os médicos decidiram aguardar sábado e domingo para avaliar o impacto dessa nova recaída.
Desde então, o primeiro papa latino-americano não sofreu novas crises e segue com tratamento que alterna "ventilação mecânica não invasiva" com longos períodos de oxigenoterapia, além de fisioterapia respiratória, informou o boletim.
Broncoespasmo: entenda problema que agravou quadro respiratório do Papa Francisco
Essa internação, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação pelos problemas prévios que fragilizaram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.
A situação reacende ainda os questionamentos sobre sua capacidade de exercer suas funções, especialmente porque o direito canônico não prevê nenhuma medida em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.
(Com agências internacionais)

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