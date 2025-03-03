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Papa Francisco passa bem a noite no hospital, informa Vaticano

Ao longo do último domingo (2), o pontífice permaneceu estável e não precisou usar ventilação mecânica para respira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2025 às 10:23

Publicado em 03 de Março de 2025 às 10:23

O papa Francisco teve mais uma noite de descanso tranquilo no hospital Gemelli, em Roma, onde está internado para se recuperar de uma pneumonia dupla. A informação é do Vaticano.
Ao longo do último domingo (2), o pontífice permaneceu estável e não precisou usar ventilação mecânica para respirar. A notícia foi considerada um progresso no combate da doença do religioso de 88 anos, que está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro.
Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano
Papa Francisconão precisou usar ventilação mecânica para respirar Crédito: FILIPPO MONTEFORTE/AP
Este foi o terceiro fim de semana consecutivo em que Francisco não pôde conduzir a missa matinal de domingo na Basílica de São Pedro. Em sua mensagem do Angelus, ele agradeceu o apoio dos fiéis católicos e mencionou guerras como a da Ucrânia e da Faixa de Gaza.
"Eu também rezo por vocês. Rezo principalmente pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezamos pela atormentada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e Kivu [na República Democrática do Congo]."
O papa recebeu no hospital o cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e o vice dele, o cardeal venezuelano Edgar Peña Parra, disse o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, sem fornecer mais detalhes sobre a reunião. Parolin e Parra são, respectivamente, os números 2 e 3 do Vaticano.
O pontífice foi internado há 17 dias para tratar o que parecia ser uma bronquite. Depois, recebeu um diagnóstico de pneumonia bilateral, uma infecção grave que pode inflamar e causar cicatrizes em ambos os pulmões, dificultando a respiração. O Vaticano descreve o quadro infeccioso como complexo, causado por dois ou mais micro-organismos.
A condição de Francisco voltou a preocupar na sexta-feira (28). Durante a tarde, ele teve uma crise respiratória que o fez vomitar, acabou aspirando o próprio vômito e fez uso de ventilação mecânica pela primeira vez.
A atual internação do religioso argentino é a mais longa desde que ele se tornou papa em 2013, superando o período de dez dias em 2021, quando se submeteu a uma cirurgia eletiva no intestino.

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