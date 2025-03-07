Papa Francisco manda sua primeira mensagem de voz aos fiéis desde que foi hospitalizado, há três semanas

O papa Francisco foi internado em 14 de fevereiro devido a uma infecção respiratória aguda Crédito: Getty Images

Depois de quase três semanas hospitalizado, o papa Francisco compartilhou na quinta-feira (6/3) uma mensagem de voz agradecendo as orações pela sua saúde

Esta é a primeira vez que o pontífice, de 88 anos, se dirige aos fiéis desde que foi internado no Hospital Gemelli , em Roma, na Itália , devido a uma infecção respiratória que resultou em outras complicações.

"Agradeço de todo o coração as orações que vocês fizeram pela minha saúde na praça. Acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe, e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado", disse ele em espanhol, com a voz frágil.

O papa se dirigia a dezenas de fiéis que estavam reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, para rezar pela sua saúde.

A mensagem breve, de duas linhas, havia sido gravada mais cedo naquele mesmo dia no Hospital Gemelli.

Os problemas de saúde

No início desta semana, o Vaticano informou que o quadro de saúde do papa era estável, após o pontífice ter sofrido dois episódios de insuficiência respiratória, e ter sido submetido à "ventilação mecânica não invasiva".

Desde então, sua condição melhorou, e ele agora voltou a usar apenas a oxigenoterapia com fluxos altos [fornecimento de oxigênio suplementar aos pulmões por meio de métodos não invasivos]. E não apresentou novos episódios de crises respiratórias

Apesar dos avanços, os médicos continuam a classificar o prognóstico do papa Francisco como "reservado" — o Vaticano não tem divulgado a previsão dos médicos em relação à saúde do papa —, o que significa que ele ainda não está fora de perigo.

O líder católico de origem argentina sofreu vários problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é propenso a infecções pulmonares, já que desenvolveu pleurisia (uma inflamação do revestimento dos pulmões e do tórax) quando era jovem, o que levou à remoção de parte de um dos seus pulmões.

Ele não foi visto em público desde que foi internado em 14 de fevereiro — sua ausência mais prolongada desde o início do seu papado, há 12 anos.