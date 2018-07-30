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Papa Francisco faz visita surpresa para idosa

Mulher tem dificuldade para se locomover e já havia pedido diversas vezes para ver o líder da igreja católica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 14:09

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 14:09

Papa Francisco Crédito: Divulgação
O papa Francisco fez neste sábado, 28, uma visita surpresa a uma idosa que vive em um bairro perto do centro de Roma.
O líder da Igreja Católica chegou ao local, que estava deserto, no fim da tarde, a bordo de seu Ford Focus azul e acompanhado de poucos membros da Gendarmaria do Vaticano e de policiais à paisana.
A idosa, que não pode se locomover por causa de uma doença, é conhecida do papa e havia pedido em diversas ocasiões para encontrá-lo. Algumas pessoas, ao perceberem o carro azul, desceram incrédulas e se reuniram no portão do edifício para esperar a saída de Francisco.
A visita durou cerca de uma hora, e o pontífice, ao deixar o prédio, cumprimentou um pequeno grupo de residentes com apertos de mão, abraços e sorrisos. Francisco também brincou com um menino e arrancou lágrimas de comoção de uma jovem mulher.
Um morador presenteou o papa com um pequeno crucifixo, enquanto outro, avisado sobre a presença de Jorge Bergoglio, pediu conforto e orações para se curar de uma doença. A visita ocorreu no bairro de Salario, a poucos metros da praça Buenos Aires, onde fica uma igreja que era frequentada por Francisco em seus tempos de cardeal.

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