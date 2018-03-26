Papa Francisco faz apelo a jovens: 'Vocês têm de gritar'

Papa Francisco Crédito: Divulgação

O papa Francisco criticou neste domingo quem calunia para "manipular a realidade" e silencia "as vozes dissonantes". A declaração ocorreu durante a celebração do Domingo de Ramos, na qual ainda convocou os jovens a não se calarem contra os temas que os preocupam.

"Caros jovens, vocês têm de gritar", disse, enquanto recomendava aos jovens para agir como aqueles que receberam a Jesus Cristo no Domingo Ramos em vez de seguir quem pediria pela crucificação. "Cabe a vocês não ficarem quietos. Mesmo se outros continuarem quietos, se nós velhos e líderes, alguns corruptos, ficarem quietos, se o mundo todo ficar quieto e perder sua alegria, eu pergunto a vocês: Vocês vão gritar?", completou antes de receber respostas positivas.

Pouco antes da celebração, o pontífice havia recebido a visita de jovens católicos, que entregaram uma carta na qual reivindicam maior transparência e autenticidade na Igreja Católica. Um dia antes do ato, centenas de milhares de jovens marcharam nos Estados Unidos por leis mais rígidas em relação ao porte de armas.