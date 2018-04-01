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Discurso de Páscoa

Papa Francisco defende negociações com a Coreia do Norte

O Papa expressou esperanças para que as conversas possam promover a paz e a harmonia

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 13:13
Papa Francisco Crédito: Divulgação
O Papa Francisco defendeu negociações multilaterais de paz na península coreana, durante seu tradicional discurso de Páscoa, antes de uma possível reunião histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong Un.
A tradicional mensagem da Páscoa do papa "Urbi et Orbi" - "À cidade [de Roma] e ao mundo" - abrangeu, como ocorre usualmente, conflitos e crises, incluindo a guerra civil síria e a crise econômica e política na Venezuela.
Em suas declarações a uma multidão na Praça de São Pedro, no Vaticano, pouco depois da missa de Páscoa, o Papa expressou esperanças de que as conversas coreanas possam "promover paz e harmonia" e "construir relações dentro da comunidade internacional".
A respeito da Venezuela, o Papa Francisco citou um comunicado de bispos católicos do país, onde a escassez de alimentos e remédios se espalharam em meio a um impasse prolongado entre o presidente Nicolás Maduro e a oposição política, tendo se transformado em uma "terra estrangeira" para seus cidadãos.

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