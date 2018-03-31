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Via-Crúcis

Papa Francisco critica os que escolhem poder 'sobre o amor de Deus'

Pontífice rezou para que a Igreja Católica seja sempre uma 'arca de salvação e uma fonte de certeza e verdade'

Publicado em 31 de Março de 2018 às 00:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 00:42
Cerca de 20 mil fiéis encararam um rigoroso esquema de segurança para acompanhar a procissão da Via-Crúcis no Coliseu, em Roma, onde o papa Francisco criticou os que escolhem poder, dinheiro e conflitos "sobre o amor de Deus" e rezou para que a Igreja Católica seja sempre uma "arca de salvação e uma fonte de certeza e verdade".
Neste ano, as orações foram compostas por estudantes, em mais uma demonstração da dedicação do pontífice de ir ao encontro das esperanças e preocupações de jovens católicos.
Policiais e soldados italianos estavam em alerta, já que a Semana Santa está sendo celebrada após uma sequência de prisões de pessoas sob suspeita de planejar ataques extremistas.
A cerimônia no Coliseu coincide ainda com uma nova polêmica no Vaticano sobre a suposta afirmação pelo Papa de que o inferno não existe. O Vaticano não negou que o pontífice tenha feito o comentário ao jornal La Repubblica, mas disse apenas que a citação não pode ser considerada uma "transcrição fidedigna" do que o Papa falou. Fonte: Associated Press.

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