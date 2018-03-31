Papa Francisco critica os que escolhem poder 'sobre o amor de Deus'

Cerca de 20 mil fiéis encararam um rigoroso esquema de segurança para acompanhar a procissão da Via-Crúcis no Coliseu, em Roma, onde o papa Francisco criticou os que escolhem poder, dinheiro e conflitos "sobre o amor de Deus" e rezou para que a Igreja Católica seja sempre uma "arca de salvação e uma fonte de certeza e verdade".

Neste ano, as orações foram compostas por estudantes, em mais uma demonstração da dedicação do pontífice de ir ao encontro das esperanças e preocupações de jovens católicos.

Policiais e soldados italianos estavam em alerta, já que a Semana Santa está sendo celebrada após uma sequência de prisões de pessoas sob suspeita de planejar ataques extremistas.