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Papa Francisco almoça com moradores de rua no Dia Mundial dos Pobres

Cardápio incluiu lasanha, frango com molho de cogumelos, batatas, doces, frutas e café
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 16:12

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 16:12

Papa Francisco durante almoço com moradores de rua no Vaticano neste domingo Crédito: Reprodução/Vatican News
papa Francisco almoçou com cerca de 1.500 moradores de rua no Vaticano para celebrar o Dia Mundial dos Pobres neste domingo, 17. O pontífice celebrou uma missa na Basílica de São Pedro dedicada à conscientização sobre a pobreza no mundo.
Francisco criticou a indiferença da sociedade aos mais desfavorecidos.
"Meus pensamentos vão para aqueles que promovem iniciativas de solidariedade para dar esperança concreta aos mais desfavorecidos"
Papa Francisco - Frase foi dita na Praça São Pedro, antes do almoço
Francisco lamentou que "a ganância de algumas pessoas ricas esteja agravando o sofrimento dos pobres".

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O Santo Padre chegou à sala Paulo VI às 12h20 (hora local) e sentou-se a mesa principal, de onde dirigiu algumas palavras aos presentes. "Minhas boas-vindas a todos. Desejo que hoje o Senhor abençoe a todos nós: que Deus nos abençoe nesta reunião de amigos, neste almoço e também bênçãos às suas famílias. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado e bom almoço."
O almoço foi servido por 50 voluntários e colaboradores de associações de voluntariado.
O menu oferecido era composto por: lasanha, picadinho de frango com creme de cogumelos, batata assada, sobremesa, frutas e café.
O papa Francisco entregou aos presentes e às associações mais de 1.500 bolsas contendo um quilo de massa. (Com agências internacionais)

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