Papa Francisco almoça com moradores de rua no Dia Mundial dos Pobres

O papa Francisco almoçou com cerca de 1.500 moradores de rua no Vaticano para celebrar o Dia Mundial dos Pobres neste domingo, 17. O pontífice celebrou uma missa na Basílica de São Pedro dedicada à conscientização sobre a pobreza no mundo.
Francisco criticou a indiferença da sociedade aos mais desfavorecidos.
"Meus pensamentos vão para aqueles que promovem iniciativas de solidariedade para dar esperança concreta aos mais desfavorecidos"
Francisco lamentou que "a ganância de algumas pessoas ricas esteja agravando o sofrimento dos pobres".
O Santo Padre chegou à sala Paulo VI às 12h20 (hora local) e sentou-se a mesa principal, de onde dirigiu algumas palavras aos presentes. "Minhas boas-vindas a todos. Desejo que hoje o Senhor abençoe a todos nós: que Deus nos abençoe nesta reunião de amigos, neste almoço e também bênçãos às suas famílias. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado e bom almoço."
O almoço foi servido por 50 voluntários e colaboradores de associações de voluntariado.
O menu oferecido era composto por: lasanha, picadinho de frango com creme de cogumelos, batata assada, sobremesa, frutas e café.
O papa Francisco entregou aos presentes e às associações mais de 1.500 bolsas contendo um quilo de massa. (Com agências internacionais)