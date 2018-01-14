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Xenofobia

Papa Francisco afirma que hostilizar imigrantes é pecado

Em seu papado de quase cinco anos, Francisco tem insistido na missão cristã, no seguimento dos ensinamentos de Jesus, que aponta para o acolhimento das pessoas vulneráveis e marginalizadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 13:46

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 13:46

Papa Francisco Crédito: Reprodução
O Papa Francisco afirmou que o medo dos imigrantes é "legítimo", mas considerou um pecado se isso provocar hostilidade. Francisco convidou imigrantes, refugiados, requerentes de asilo e a segunda geração de famílias de imigrantes para uma missa especial celebrada neste domingo na Basílica de São Pedro.
Ele observou que algumas comunidades locais temem que os recém-chegados perturbem a ordem estabelecida. O papa disse que, embora isso seja "compreensível de um ponto de vista humano", é um pecado se esses temores "comprometerem o respeito e a generosidade" e "alimentarem a hostilidade e rejeição" daqueles diferentes de nós.
Em seu papado de quase cinco anos, Francisco tem insistido na missão cristã, no seguimento dos ensinamentos de Jesus, que aponta para o acolhimento das pessoas vulneráveis e marginalizadas.
O discurso de Francisco ocorre num momento em que os países mais ricos, incluindo vários da União Europeia e os Estados Unidos, consideram aumentar barreiras físicas ou legais para imigrantes, e foi feito na mesma semana em que o presidente norte-americano, Donald Trump, utilizou palavras de baixo calão ao se referir à procedência de alguns imigrantes.
Fonte: Associated Press

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