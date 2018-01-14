Papa Francisco afirma que hostilizar imigrantes é pecado

Papa Francisco Crédito: Reprodução

O Papa Francisco afirmou que o medo dos imigrantes é "legítimo", mas considerou um pecado se isso provocar hostilidade. Francisco convidou imigrantes, refugiados, requerentes de asilo e a segunda geração de famílias de imigrantes para uma missa especial celebrada neste domingo na Basílica de São Pedro.

Ele observou que algumas comunidades locais temem que os recém-chegados perturbem a ordem estabelecida. O papa disse que, embora isso seja "compreensível de um ponto de vista humano", é um pecado se esses temores "comprometerem o respeito e a generosidade" e "alimentarem a hostilidade e rejeição" daqueles diferentes de nós.

Em seu papado de quase cinco anos, Francisco tem insistido na missão cristã, no seguimento dos ensinamentos de Jesus, que aponta para o acolhimento das pessoas vulneráveis e marginalizadas.

O discurso de Francisco ocorre num momento em que os países mais ricos, incluindo vários da União Europeia e os Estados Unidos, consideram aumentar barreiras físicas ou legais para imigrantes, e foi feito na mesma semana em que o presidente norte-americano, Donald Trump, utilizou palavras de baixo calão ao se referir à procedência de alguns imigrantes.