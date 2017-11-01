Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Papa Francisco admite que cochila enquanto reza
Vaticano

Papa Francisco admite que cochila enquanto reza

O descanso e o sono, se oferecidos a Deus, se convertem em oração, segundo diz a Bíblia e confirmam os santos, explicaram fontes religiosas

Publicado em 31 de Outubro de 2017 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2017 às 22:20
Papa Francisco Crédito: Divulgação
O Papa Francisco reconheceu que às vezes acaba dormindo enquanto reza, o que não o impede de "santificar o nome de Deus", explicou.
"Eu também, quando oro, às vezes acabo dormindo", confessou o Pontífice argentino, sorrindo, em uma entrevista que será transmitida nesta quarta-feira pela emissora católica italiana TV2000.
O descanso e o sono, se oferecidos a Deus, se convertem em oração, segundo diz a Bíblia e confirmam os santos, explicaram fontes religiosas
"Santa Teresa do Menino Jesus também dizia isso e sustentava que agradava muito a Deus", declarou o Papa, após citar um dos inúmeros salmos em que se fala dos sonhos, se revelam profecias e se pede ao fiel que "se abandone a Deus como uma criança nos braços do pai".
"Essa é uma das muitas maneiras de santificar o nome de Deus, de se sentir uma criança em seus braços", assegurou Francisco.
Francisco, de 80 anos, costuma aparecer cheio de energia quando encontra multidões, mas seu rosto se transforma completamente quando reza, ficando sério ou fechando os olhos por longos momentos.
Sabe-se que a sua agenda é muito atribulada e, por isso, dorme às 21h. Francisco se levanta às 04h, reza e durante a tarde tem o hábito de fazer a sesta, de acordo com fontes do Vaticano.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados