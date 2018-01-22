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Visita ao Peru

Papa diz que freiras fofoqueiras são piores que 'terroristas'

Em conversa com as freiras, o papa afirmou que as fofocas devem ser evitadas no convento, pois são inspiradas pelo demônio.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2018 às 23:42

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 23:42

Com curativo após machucar o rosto no papamóvel, Papa Francisco rezava o Angelus na Igreja de São Pedro Claver, em Cartagena, na Colômbia, neste domingo (10) Crédito: Andrew Medichini
O papa Francisco comparou freiras que espalham fofocas a terroristas neste domingo (21), assegurando que a prática é pior que a de Ayacucho anos atrás, em referência aos anos de atividade do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso no Peru. No último de seus quatros dias de visita ao país andino, o pontífice se reuniu com quinhentas freiras contemplativas no Santuário das Nazarenas, no centro de Lima, antes de partir para a Catedral para rezar perante as relíquias dos santos peruanos e encerrar a viagem com uma missa a uma multidão.
Em um encontro descontraído, no qual o religioso argentino não teve dúvidas ao intercalar piadas em meio a seu discurso sobre a unidade da igreja e a vocação das freiras para a oração, o papa afirmou que as fofocas devem ser evitadas no convento, pois são inspiradas pelo demônio.
Sabem o que é uma freira fofoqueira? Terrorista. Pior que Ayacucho anos atrás. Porque a fofoca é como uma bomba (...), como o demônio. Atira a bomba, destrói tudo e vai embora tranquila. Freiras terroristas, não. Sem fofocas, afirmou.
Já sabem que o melhor remédio para não fofocar é morder a língua. A enfermeira vai ter trabalho, porque a língua de vocês vai inflamar, porém não vão atirar a bomba. E lembrem-se dos terroristas de Ayacucho quando quiserem fazer uma fofoca, disse, em meio ao riso das pessoas presentes.
Ayacucho foi o berço da luta do grupo maoísta do Sendero Luminoso contra as forças de segurança do Peru, que deixou ao menos 69 mil mortos e desaparecidos durante uma guerra que durou duas décadas no fim do século passado, segundo dados oficiais. 

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