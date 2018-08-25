Papa chega à Irlanda em meio aos escândalos de abusos sexuais

O papa Francisco assina o livro de visitas ao se encontrar com o primeiro ministro irlandês, Leo Varadkar, em Dublin, na Irlanda, neste sábado, 25. O pontífice está em uma visita de dois dias à Irlanda. Crédito: Gregorio Borgia

O Papa Francisco chegou à Irlanda neste sábado em meio a uma crise em torno de denúncias de abusos sexuais da parte de integrantes da Igreja neste tradicional país católico europeu. Assim, a Irlanda que Francisco encontra é bem diferente da vista por João Paulo II há quase 40 anos na última visita papal ao país, em 1979, quando o divórcio, e mesmo o uso de anticoncepcionais, eram ilegais. Agora, a Irlanda é um país transformado, com a sociedade irlandesa tendo aprovado em referendo nos últimos três anos a legalização do aborto e do casamento gay.

Em discurso na recepção oficial ao Papa, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, cobrou que Francisco transforme em ação as palavras de condenação dos casos de abuso.

"Escolas industriais, adoções ilegais e abuso de crianças por clérigos são manchas em nosso Estado, nossa sociedade e também na Igreja Católica", disse. "As feridas ainda estão abertas e ainda há muito a fazer para trazer justiça, verdade e cura às vítimas e sobreviventes. Santo Padre, peço que use sua posição e influência para assegurar que isso seja feito aqui na Irlanda e em todo mundo, Devemos assegurar agora que as ações sigam as palavras", completou o pontífice.

Em resposta, também em discurso durante a recepção oficial, Francisco afirmou que o fracasso da Igreja em combater adequadamente os repugnantes crimes de abuso de crianças por clérigos na Irlanda continua a ser uma fonte de vergonha.