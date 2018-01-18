Papa celebra casamento a bordo de avião durante voo no Chile

O Papa celebrou o casamento dos comissários de bordo durante o vôo Crédito: (Foto: Reprodução Twitter)

O Papa Francisco celebrou o casamento de um casal de comissários de bordo durante um voo doméstico no Chile. Carlos Ciuffardi, de 41 anos, e Paola Podest, de 39, trabalhavam no avião que levou o Pontífice de Santiago até a cidade de Iquique, quando o próprio Francisco perguntou se os dois queriam que ele os casasse. Trata-se do primeiro matrimônio celebrado por um Papa dentro de um avião.

Conversando com o Pontífice no avião, Carlos e Paola contaram que estavam casados apenas no civil. Eles disseram que a cerimônia religiosa não aconteceu, na época, porque o templo foi destruído pelo terremoto que atingiu o país em 2010. O casal, então, pediu que Francisco abençoasse a união, mas o argentino teve uma ideia ainda melhor:

"Querem que eu case vocês?", perguntou o Papa.

"Aqui?", surpreenderam-se os comissários.

Francisco assentiu e conduziu uma breve cerimônia na parte dianteira do avião. Um terceiro funcionário da Latam foi a testemunha. O documento foi assinado por um bispo chileno que também estava a bordo.

"Tudo foi válido. Tudo foi oficial", confirmou o porta-voz do Vaticano, Greg Burke.

Comissários se casaram no civil em 2010 Crédito: Reprodução/Twitter

Aos jornalistas, Carlos Ciuffardi contou que Francisco comemorou o ato "histórico" naquele corredor do Airbus 321. O Papa ressaltou ao noivo que nenhum outro líder católico havia casado um casal a bordo de um avião. Em vídeo gravado pela companhia aérea e divulgado no Twitter, os noivos deram a notícia aos amigos e às famílias.

"Queridos amigos, queremos contar que acabamos de aterrissar em Iquique com sua Santidade e temos a notícia de que ele nos casou no avião. Estamos muito contentes e emocionados em compartilharmos com vocês", anunciou Paola.

"O voo saiu perfeito e melhor do que poderíamos imaginar. Agora vamos nos despedir com um beijo porque somos marido e mulher", completou Ciuffardi.