Pandemia põe à prova modelo de Estado de bem-estar social europeu

Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay

Que a pandemia de coronavírus dará origem a um período de recessão econômica global parece ponto indiscutível entre os analistas econômicos.

Pulando essa etapa, o que sociólogos e economistas discutem na Europa é que papel terão o Estado de bem-estar social e a presença de um sistema de saúde amplo, senão universal, na contenção dessa contração e da pandemia.

Ou seja: uma rede de proteção que impeça que o cidadão tenha de escolher entre se proteger e pagar o aluguel e ao mesmo tempo consiga atendimento médico sem se preocupar com a conta a ser paga.

Isso reduziria custos ao diminuir as chances de desemprego, de desaquecimento da economia - e de disseminação do vírus. A resposta para muitos é inequívoca: um papel central, talvez superior ao de medidas fiscais e monetárias.

"Os Estados do norte e do oeste da Europa, mais inclusivos, com gastos sociais maiores, ampla cobertura de bem-estar e bolsos fiscais relativamente profundos, como Suécia, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Alemanha e Holanda, protegeram a população de modo admirável durante a recessão, tanto com políticas para grupos de risco quanto em termos de estabilização macroeconômica. Eles também recuperaram altos níveis de emprego relativamente rápido", disse Anton Hemerijck, professor do European University Institute, em relação à crise financeira de 2008.

"A crise do coronavírus, como uma crise aguda de saúde, reforçará o imperativo de um Estado de bem-estar social revigorado. A resiliência da saúde pública certamente terá consequências políticas."

Anos de ajuste fiscal originaram níveis distintos de adesão - ou de desmantelamento- do Estado de bem-estar, que (ainda) é a marca do modelo social europeu.

A pesquisadora Rosie Collington, de Copenhague, explicitou essas diferenças em artigo no jornal britânico Guardian. "A Dinamarca está ajudando aqueles que não podem trabalhar por causa do coronavírus. Por que o Reino Unido não pode fazer mesmo?"

Um parente dela perdeu o emprego num pub na Inglaterra depois que o governo aconselhou a população a evitar contatos sociais "dispensáveis". Não teve direito a indenização nem licença saúde, mas poderia "tirar férias", segundo seu chefe.

Em contraste, Collington foi informada pela sua universidade de que todos deveriam iniciar quarentena. "Os funcionários receberão seus salários normais durante o período", dizia a mensagem.

"A resposta do governo significa que a maioria dos dinamarqueses não está entrando em pânico. Podemos continuar pagando aluguéis, e há papel higiênico nos supermercados", escreveu ela.

Após negociar com sindicatos e patrões, o governo da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, anunciou um plano pelo qual o Estado cobrirá 75% dos salários mensais pagos por empresas pressionadas pela pandemia, até o limite de cerca de R$ 16,7 mil, durante três meses.

As empresas se comprometeram a pagar o restante, e os trabalhadores abrirão mão de cinco dias de férias.

Para trabalhadores contratados por hora, a cobertura estatal será de 90%.

As medidas são retroativas ao início da epidemia.

"Cobrir 75% dos salários parece ser um grande gasto para o Estado, mas é muito menos do que aparenta. Demissões significam perda de arrecadação e aumento de gastos com seguro-desemprego", disse Bue Rübner Hansen, da Universidade de Aarhus, à revista Jacobin.

"Ao subsidiar os salários, o Estado tem uma oportunidade de usar o dinheiro em vez de perdê-lo. Longe de ser uma concessão às empresas, é um investimento na manutenção da confiança econômica e uma tentativa de evitar uma crise ainda mais custosa."

Há aí um gargalo: autônomos e informais não se beneficiam desse pacote - ou apenas indiretamente, caso uma catástrofe econômica seja evitada- , embora tenham acesso à saúde gratuita ou a baixo custo.

"Obviamente, a 'coronacrise' deixa claro que o trabalho independente vai precisar ser coberto por um sistema de pensões públicas compulsórias e seguridade social. Deve haver uma reforma em uma direção mais inclusiva", afirmou Hemerijck.

A legislação da maioria dos países europeus exige que empresas garantam aos funcionários alguma forma de licença médica paga. Na Alemanha, na França, na Holanda e na Dinamarca, o pagamento é integral, em alguns casos por até seis semanas, incluindo situações de quarentena.

A Dinamarca acaba de estender para até 52 dias o período em que os pais poderão ficar em casa cuidando dos filhos doentes de até 18 anos, sem desconto de salário.

Na França, o empregado tem o direito de se recusar a trabalhar se achar que sua saúde ou segurança está comprometida, sem sofrer sanções.

Nova medida prevê que pais que não consigam cuidadores para as crianças em quarentena poderão ficar em casa com elas sem perda no salário.

A extensão e o tipo de cobertura provida pelos sistemas de saúde também variam. Enquanto o Reino Unido tem um sistema de saúde universal público - que, porém, sofreu sucessivos cortes- , países da Escandinávia adotam o modelo de pagador único, pelo qual o Estado paga a cobertura, mas a prestação dos serviços médicos é privada, sem intermediação de companhias seguradoras.

O fato de não terem tido de negociar com seguradoras os custos de testes e tratamentos fez com que respondessem mais rapidamente à doença, disse ao Washington Post Jorgen Kurtzhals, chefe da escola de medicina da Universidade de Copenhague.

"Não temos de nos preocupar muito sobre se essa resposta [à crise] exige pagamentos específicos aqui e ali. Temos consciência de que haverá um gasto imenso dentro do sistema. Mas não estamos muito preocupados com isso porque temos uma linha direta de comunicação entre o governo nacional, os governos regionais e os diretores de hospitais."

As autoridades da Dinamarca forneceram ainda as fórmulas químicas dos testes aos laboratórios para que cada um criasse seu próprio kit.

Agora, várias cidades contam com drive-thru para a realização dos exames, fora dos hospitais. "Muita gente com sintomas da gripe comum foi testada, o que não teria acontecido em outros lugares", disse Kurtzhals.

Na quinta (19), o governo anunciou que entregará kits de testes em domicílio.

Com 364 mil habitantes, a Islândia adotou um sistema de testagem de toda a população, independentemente de sintomas, para estudar a prevalência do vírus. Até quarta (18), ele havia sido detectado em 5% dos testados.

Alguns especialistas, no entanto, são reticentes quanto à eficácia no longo prazo das medidas de bem-estar social.