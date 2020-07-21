  • Palestino escala parede de hospital para visitar mãe com coronavírus
Sempre ao lado

Palestino escala parede de hospital para visitar mãe com coronavírus

Devido ao risco de contaminação, Jihad Al-Suwaiti ficou impossibilitado de visitar a mãe, Rasmi Suwaiti, de 73 anos, no Hospital de Hebron, na Cisjordânia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 19:41

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:41

Pelo risco de contaminação, o jovem não podia ter contato físico com a mãe
Pelo risco de contaminação, o jovem não podia ter contato físico com a mãe Crédito: Reprodução Twitter Mohamad Safa
A história de um palestino que passou dias escalando a parede de um hospital para acompanhar a mãe internada com coronavírus ganhou o mundo após imagens em que ele aparece sentado na janela do centro médico viralizarem na internet.
Devido ao risco de contaminação, Jihad Al-Suwaiti, 30, ficou impossibilitado de visitar a mãe, Rasmi Suwaiti, 73, no Hospital de Hebron, na Cisjordânia. Ela tem leucemia e recebeu diagnóstico de Covid-19.
Para resolver a situação, Al-Suwaiti passou a escalar a fachada do hospital e, assim, visitar a mãe por meio da janela do segundo andar.
Imagens do canal AJ+, da rede Al Jazeeera, mostram o palestino escalando as paredes, sentando na beira da janela e observando o interior do hospital. Segundo o veículo, Rasmi não resistiu e morreu.
O jornal britânico The Mirror ouviu funcionários do hospital e afirmou que Al-Suwaiti foi instruído a não subir mais pelos canos do lado de fora.
De acordo com a publicação, o palestino acompanhou a mãe pela janela durante os cinco dias em que ela esteve internada e só descia quando tinha certeza de que ela estava dormindo.
A Palestina registra, até agora, 9.228 casos confirmados do novo coronavírus e 64 mortes, segundo dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins.

