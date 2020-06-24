Palco de recordes, Maratona de Berlim anuncia cancelamento da edição 2020

A maratona é tradicional de Berlim, na Alemanha Crédito: Pixabay

Poucas horas após o anúncio do cancelamento da Maratona de Nova York, a organização da Maratona de Berlim seguiu pelo mesmo caminho e anunciou que neste ano não haverá corrida num dos palcos mais famosos do atletismo mundial. Os últimos sete recordes mundiais da tradicional prova foram batidos na capital alemã.

De acordo com a organização, a decisão de cancelar o grande evento foi tomada "após longa avaliação e diversas discussões". A prova estava agendada para 27 de setembro. E os organizadores avaliaram que seria cedo demais para provocar aglomerações em solo alemão. Ao mesmo tempo, não encontraram nova data disponível para a realização da corrida.

Será a primeira vez, desde o lançamento da maratona, em 1974, que Berlim não receberá a prova. O anúncio veio poucas horas após a decisão da Maratona de Nova York de cancelar a edição deste ano, justamente pelo risco de aglomeração e contágio por covid-19. A Alemanha vem registrando aumento de casos nos últimos dias, enquanto os Estados Unidos seguem como o recordista de número de infectados e de mortos no mundo.

Com traçado plano e veloz, a Maratona de Berlim é uma das mais rápidas do mundo. Todos os recordes mundiais batidos desde 2003 aconteceram nas ruas da capital alemã. O recorde atual, registrado pelo queniano Eliud Kipchoge (2h01min39s), foi obtido em Berlim em setembro de 2018.