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Sem os EUA

Países europeus vão se reunir com Irã para debater acordo nuclear

Signatários da UE querem encontrar maneiras de manter o pacto sem sofrer represálias americanas

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 11:05
A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini Crédito: Reprodução/Facebook
A representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, vai se reunir na próxima terça-feira com os ministros das Relações Exteriores de Alemanha, França e Reino Unido e, depois, com o representante do Irã, anunciou seu gabinete nesta sexta-feira. O encontro tem como objetivo abordar o acordo nuclear firmado com Teerã, depois que o presidente americano Donald Trump decidiu romper com o pacto esta semana.
Os três países europeus são signatários do acordo, junto a China e Rússia. O pacto, firmado em julho de 2015, limita a produção nuclear do Irã em troca da suspensão de sanções internacionais implementadas até então. A decisão americana de sair do acordo traz risco pacto, já que os EUA ameaçam implementar sanções contra empresas europeias que continuarem a negociar com o Irã.
Para Trump, o acordo nuclear de 2015 é um "desastre", como o próprio classifica desde sua campanha presidencial. Ele sustenta que o efeito do acordo para conter o desenvolvimento militar iraniano é limitado, afirmando que restringe apenas o arsenal nuclear, sem contar com o equipamento bélico, sobretudo o programa de mísseis. Além disso, ele afirma que, após o período que impede o Irã de construir instalações nucleares de 15 anos, o país vai retomar essas atividades.
Antes da decisão de Trump, os europeus tentaram convencer Trump a permanecer no acordo, defendendo um aprimoramento do tratado, mas o republicano não cedeu e foi além: deu um prazo entre três dias e seis meses para que companhias encerrem seus negócios com o Irã.

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