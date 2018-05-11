Países europeus vão se reunir com Irã para debater acordo nuclear

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini Crédito: Reprodução/Facebook

A representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, vai se reunir na próxima terça-feira com os ministros das Relações Exteriores de Alemanha, França e Reino Unido e, depois, com o representante do Irã, anunciou seu gabinete nesta sexta-feira. O encontro tem como objetivo abordar o acordo nuclear firmado com Teerã, depois que o presidente americano Donald Trump decidiu romper com o pacto esta semana.

Os três países europeus são signatários do acordo, junto a China e Rússia. O pacto, firmado em julho de 2015, limita a produção nuclear do Irã em troca da suspensão de sanções internacionais implementadas até então. A decisão americana de sair do acordo traz risco pacto, já que os EUA ameaçam implementar sanções contra empresas europeias que continuarem a negociar com o Irã.

Para Trump, o acordo nuclear de 2015 é um "desastre", como o próprio classifica desde sua campanha presidencial. Ele sustenta que o efeito do acordo para conter o desenvolvimento militar iraniano é limitado, afirmando que restringe apenas o arsenal nuclear, sem contar com o equipamento bélico, sobretudo o programa de mísseis. Além disso, ele afirma que, após o período que impede o Irã de construir instalações nucleares de 15 anos, o país vai retomar essas atividades.