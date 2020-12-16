Países da União Europeia iniciarão vacinação no mesmo dia

As normas europeias permitem que os países adotem individualmente decisões sobre o início de campanhas de vacinação Crédito: Danilo Verpa/Folhapress

Em sinal de unidade, os 27 países da União Europeia iniciarão no mesmo dia as campanhas de vacinação contra a Covid-19 , afirmou nesta quarta-feira (16) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Começaremos assim que possível a vacinação, todos juntos, os 27, no mesmo dia, da mesma maneira que enfrentamos esta pandemia", disse a líder alemã em discurso no Parlamento Europeu. "Para controlar a pandemia, precisaremos vacinar até 70% da população. É uma tarefa enorme."

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA), órgão regulador da UE, antecipou para a próxima segunda-feira a reunião que avaliará a aprovação da vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech.

Paralelamente, Reino Unido e Estados Unidos já começaram a vacinar, uma situação que provocou a impaciência de países como a Alemanha, que deseja iniciar a sua campanha de imunização antes do Natal.

As normas europeias permitem que os países adotem individualmente decisões sobre o início de campanhas de vacinação, mas a UE prefere uma ação unificada para evitar que algumas regiões fiquem atrasadas.

Von der Leyen recordou ainda que a vacina da Pfizer/BioNTech é apenas uma das seis que a UE têm reservadas, depois de o bloco assinar grandes contratos de compra antecipada com vários laboratórios.

"No total, compramos doses mais que suficientes para todos na Europa. E poderemos apoiar nossos vizinhos e aliados em todo o mundo", disse a presidente da Comissão Europeia.