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Coronavírus

Países da União Europeia iniciarão vacinação no mesmo dia

Paralelamente, Reino Unido e Estados Unidos já começaram a vacinar, uma situação que provocou a impaciência de países como a Alemanha

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 12:35
Vacina
As normas europeias permitem que os países adotem individualmente decisões sobre o início de campanhas de vacinação Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
Em sinal de unidade, os 27 países da União Europeia iniciarão no mesmo dia as campanhas de vacinação contra a Covid-19, afirmou nesta quarta-feira (16) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
"Começaremos assim que possível a vacinação, todos juntos, os 27, no mesmo dia, da mesma maneira que enfrentamos esta pandemia", disse a líder alemã em discurso no Parlamento Europeu. "Para controlar a pandemia, precisaremos vacinar até 70% da população. É uma tarefa enorme."
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA), órgão regulador da UE, antecipou para a próxima segunda-feira a reunião que avaliará a aprovação da vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech.
Paralelamente, Reino Unido e Estados Unidos já começaram a vacinar, uma situação que provocou a impaciência de países como a Alemanha, que deseja iniciar a sua campanha de imunização antes do Natal.

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As normas europeias permitem que os países adotem individualmente decisões sobre o início de campanhas de vacinação, mas a UE prefere uma ação unificada para evitar que algumas regiões fiquem atrasadas.
Von der Leyen recordou ainda que a vacina da Pfizer/BioNTech é apenas uma das seis que a UE têm reservadas, depois de o bloco assinar grandes contratos de compra antecipada com vários laboratórios.
"No total, compramos doses mais que suficientes para todos na Europa. E poderemos apoiar nossos vizinhos e aliados em todo o mundo", disse a presidente da Comissão Europeia.
A cooperação pode acontecer por meio do programa Covax, coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), justamente para que vacinas consideradas eficazes e seguras estejam disponíveis para todos os países e não apenas para os mais ricos.

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