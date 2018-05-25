Pais estão colocando nome de personagens do cinema nos filhos

Vingadores Crédito: Marvel/Divulgação

A secretaria de administração da segurança social dos Estados Unidos divulgou recentemente um levantamento dos mil nomes mais comuns dados a bebês que nasceram no país em 2017 e o site Mashable fez um levantamento pesquisando quantos recém-nascidos tiveram seus nomes em homenagem aos personagens da Marvel.

No levantamento, foi constatado que 96 bebês (91 meninos e 5 meninas) levaram o nome de Loki, irmão de Thor e vilão no primeiro Vingadores. Drax, um dos membros dos Guardiões da Galáxia, também apareceu na lista com 11 meninos levando o nome do personagem.