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Homenagem

Pais estão colocando nome de personagens do cinema nos filhos

Levantamento feito por site mostrou aumento em nomes como Loki, Nebula e até mesmo Marvel

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 10:48
Vingadores Crédito: Marvel/Divulgação
A secretaria de administração da segurança social dos Estados Unidos divulgou recentemente um levantamento dos mil nomes mais comuns dados a bebês que nasceram no país em 2017 e o site Mashable fez um levantamento pesquisando quantos recém-nascidos tiveram seus nomes em homenagem aos personagens da Marvel.
No levantamento, foi constatado que 96 bebês (91 meninos e 5 meninas) levaram o nome de Loki, irmão de Thor e vilão no primeiro Vingadores. Drax, um dos membros dos Guardiões da Galáxia, também apareceu na lista com 11 meninos levando o nome do personagem.
Em algumas escolhas mais estranhas, 50 bebês foram nomeados Marvel, o nome da companhia de quadrinhos que criou os personagens, e outros seis meninos levaram o nome de Hawkeye, personagem encarnado por Jeremy Renner no universo cinematográfico da Marvel.

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