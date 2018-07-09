Pais ainda não conhecem identidade de meninos resgatados na Tailândia

Membro da Polícia Federal da Austrália chega nas proximidades da caverna onde 12 membros de um time de futebol juvenil e seu técnico estão presos por mais de duas semanas no norte da Tailândia, neste domingo, 8 Crédito: AP Photo/Sakchai Lalit

Desde que a operação de resgate ao time de futebol infantil e seu técnico presos em uma caverna submersa no Norte da Tailândia começou, oito das 13 pessoas já foram resgatadas seguindo um complexo sistema de salvamento. Apesar das notícias, que são acompanhadas atentamente não só pelos tailandeses, mas por redes de notícia do mundo inteiro, as famílias das crianças resgatadas ainda não sabem oficialmente a identidade dos meninos, em uma atitude deliberadamente praticada pelo governo.

De acordo com as autoridades, a proteção da identidade dos garotos salvos até agora vem em respeito às famílias que ainda têm filhos presos no complexo de cavernas submersas. Imediatamente após terem sido retiradas, as crianças foram imediatamente transportadas para um hospital próximo em helicópteros e ambulâncias cuidadosamente protegidos com o objetivo de que não fossem identificadas e que os tratamentos de saúde necessários pudessem ser aplicados o mais rapidamente possível.

As famílias concordaram com as medidas de proteção de identidade e permanecem nas áreas próximas à entrada da caverna esperando que o resgate de todos seja concluído.

Segundo o ministro da Saúde tailandês, Jessada Chokedamrongsook, os garotos precisarão de um tempo de recuperação que envolve quarentena. Pelo longo tempo em que estiveram presos na caverna, os meninos podem ter adoecido, e o período sem contato com outras pessoas diminui o risco de infecção. O ministro afirmou que eles permanecerão "longe dos pais por um ou dois dias e ficarão mantidos no hospital para cuidados especiais", antes de uma avaliação minuciosa por médicos durante cinco a sete dias.

"JAVALI SELVAGEM 1"

Thongchai Lertwilairattanapong, funcionário do Departamento de Saúde, contou ao site de notícias "Kom Chad Luek" que "não haverá abraços ou toque" até que exames de sangue mostrem que eles estão livres de infecções. Os médicos buscam saber, por exemplo, se os meninos contraíram leptospirosis ou meliodosis  infecções bacterianas que podem ser transmitidas pelo solo ou água.