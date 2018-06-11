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Roubou a cena

Pai invade palco durante apresentação e dança balé junto com a filha

Marc Daniels tomou a iniciativa para acalmar Bella que não parava de chorar

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 10:56
Homem não queria que a pequena tivesse que abrir mão de sua grande apresentação Crédito: Pixabay
Um advogado roubou a cena numa apresentação infantil de balé em Hamilton, em Bermuda, ao subir no palco e dançar com a filha de dois anos que estava assustada e não conseguia parar de chorar.
Marc Daniels contou que estava na coxia do teatro do Hamilton City Hall & Arts Centre no dia 29 de maio porque Bella não conseguia se acalmar. Como ela começou a chorar muito quando entrou no palco, ele resolveu tomar uma atitude.
"Apesar de estar histérica, eu posso afirmar que ela queria ficar no palco e eu não gostaria de desencorajá-la antes da grande apresentação ao fazê-la ser a única a deixar o palco", falou Marc ao Daily Mail.
Foi então que ele foi até a filha para confortá-la e perguntar se ela queria que ele dançasse ao seu lado. É importante notar que o homem carregava outra filha pequena no colo.
"Perguntei se ela queria dançar com o papai e ela concordou, então entrei na apresentação. Eu tinha praticado muito com ela em casa, então a coreografia não me era estranha", disse.
Por meio de um vídeo gravado por um dos presentes é possível ver que a plateia se divertiu com os passos de Marc, que recebeu muitos aplausos ao fim da apresentação.
O advogado falou que seus colegas de trabalho não deixam de comentar o caso: "Até mesmo na corte, um dos magistrados fez um comentário sobre meus passos que fez todo mundo gargalhar".
Confira:

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