Pai desabafa sobre falta de fraldários em banheiros masculinos

Relato de pai sobre dificuldade em encontrar fraldários em banheiros masculinos foi compartilhado milhares de vezes Crédito: Pixabay

Chris Mau é um americano de 33 anos e pai de quatro crianças, incluindo uma bebê de oito meses, Kali. Há algumas semanas, ele estava passeando com os filhos e com a esposa, Aleasha Elderkin, quando a fralda da bebê precisou ser trocada. Entretanto, a experiência foi muito mais traumática do que deveria, pois não havia fraldário em um banheiro masculino.

Cansado desta situação, Chris fez uma publicação no Facebook para compartilhar sua frustração com seus amigos. Entretanto, ele foi incentivado a tornar o post público e ganhou milhares de curtidas e compartilhamentos.

"Eu estou ficando cansado de ter de trocar a fralda da minha filha em um chão nojento porque o único fraldário está no banheiro feminino. É louco imaginar, eu sei, mas há caras que podem cuidar de seus filhos também. Se é um local público com banheiros públicos, na geração de igualdade entre gêneros e raças, que tal possibilitar que pais possam trocar as fraldas de seus filhos em um fraldário, assim como as mães? Eu estou pedindo demais?", começa Chris na publicação.

Ele conta que, quando Kali começou a ficar agitada, ele e a mulher logo perceberam que o motivo era a sua fralda suja. "Por sorte, havia um restaurante com um parquinho bem na nossa frente. Pensando que o local teria um ambiente para os pais trocarem a fralda, e com nossas filhas mais velhas implorando para brincar lá, entramos", relembra.

As crianças foram brincar com a mãe, enquanto Chris foi até o banheiro masculino para trocar a fralda de Kai. "Tirei minha filha do carrinho, peguei a bolsa onde estava a fralda, abri a porta e não encontrei nenhum lugar onde pudesse trocá-la. Fiquei imediatamente frustrado com a neglicência e, com Kali chorando, tive de fazer a difícil escolha entre fazêla esperar até que encontrássemos um lugar adequado ou melhorar seu desconforto trocando ali de qualque jeito", escreve.

"As condições do banheiro não eram nada boas, mas o choro dos meus filhos me afetam profundamente e eu tinha de ajudá-la. Então eu peguei a toalha, a estendi no chão, tudo enquanto eu pensava em quão desnecessária e evitável aquela situação era. Eu senti como se eles realmente não pensassem que um pai é responsável por trocar fraldas", contou, ainda citando como já teve de passar por isso inúmeras vezes.

O pai conta que ainda estava muito irritado com a situação mesmo após chegar em casa, então decidiu compartilhar a história no Facebook. "Um dos meus amigos me disse que algo assim deveria ser compartilhado e visto por mais pessoas, então tornei o post público", contou. O desabafo completo foi publicado no site Love What Matters.