Pai 'amamenta' sua filha após mãe ficar internada depois do parto

Max 'amamentou' sua filha porque sua mulher estava internada Crédito: Facebook | Reprodução

Maxamillian Kendall Neubauer é casado com April Neubauer, e a primeira filha do casal nasceu em junho. Entretanto, o parto de April foi complicado e teve de ser realizada uma cesárea de emergência, o que tornou a recuperação da mãe mais difícil e a deixou impossibilitada de amamentar imediatamente após o nascimento da filha.

O pai, então, se prontificou a ajudar. "Uma enfermeira disse que precisávamos alimentá-la com fórmula até que a mãe se recuperasse. Então ela me perguntou se eu gostaria de tentar amamentar de verdade. Eu, que topo qualquer coisa, respondi: 'Claro, por que não?'", disse Max ao site Love What Matters.

Max publicou algumas fotos de sua "amamentação" em seu Facebook e o post viralizou. Pelas imagens, é possível ver que ele colocou um "mamilo falso" que puxava o leite de uma seringa. Por esse bico, a bebê, chamada Rosalía Lupita, tomou o leite.