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Paternidade

Pai 'amamenta' sua filha após mãe ficar internada depois do parto

A ideia veio da enfermeira, e ele então deu a fórmula para a bebê usando um 'mamilo' de mentira e uma seringa

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 01:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 01:57
Max 'amamentou' sua filha porque sua mulher estava internada Crédito: Facebook | Reprodução
Maxamillian Kendall Neubauer é casado com April Neubauer, e a primeira filha do casal nasceu em junho. Entretanto, o parto de April foi complicado e teve de ser realizada uma cesárea de emergência, o que tornou a recuperação da mãe mais difícil e a deixou impossibilitada de amamentar imediatamente após o nascimento da filha.
O pai, então, se prontificou a ajudar. "Uma enfermeira disse que precisávamos alimentá-la com fórmula até que a mãe se recuperasse. Então ela me perguntou se eu gostaria de tentar amamentar de verdade. Eu, que topo qualquer coisa, respondi: 'Claro, por que não?'", disse Max ao site Love What Matters.
Max publicou algumas fotos de sua "amamentação" em seu Facebook e o post viralizou. Pelas imagens, é possível ver que ele colocou um "mamilo falso" que puxava o leite de uma seringa. Por esse bico, a bebê, chamada Rosalía Lupita, tomou o leite.
"Senti uma conexão no primeiro minuto em que vi minha filha. Espero ajudá-la a se acostumar com a amamentação. Eu realmente fiz isso apenas para ser um bom pai e para ser um herói para a equipe de enfermagem, porrque eles sim são os verdadeiros super-heróis", disse o pai para o site. "Não esqueçam das mães, eu fiz isso por elas também", finalizou.

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