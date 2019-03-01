Otan diz que não deseja nova Guerra Fria

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, alertou nesta sexta-feira que a violação por parte da Rússia do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF, na sigla em inglês) é um dos maiores desafios de segurança para a aliança. Stoltenberg pediu que a Rússia volte a cumprir o acordo, que tem sido a pedra angular do controle de armas por décadas.

Depois de conversar com o primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borissov, Stoltenberg disse, em Sofia, que "a Otan não deseja uma nova Guerra Fria, não queremos uma nova corrida armamentista e pedimos à Rússia que volte ao cumprimento do Tratado INF". Além disso, ele acrescentou que, ao mesmo tempo, a Otan precisa estar preparada para um mundo em que o acordo não exista e que contenha mais mísseis russos. Fonte: Associated Press.