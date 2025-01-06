Os recém-nascidos morrendo de frio em Gaza

O pai de Sila carrega o pequeno corpo da bebê para ser enterrado Crédito: BBC

Atenção: o relato abaixo contém descrições perturbadoras.

Sila tinha menos de três semanas de vida quando sua mãe, Nariman al-Najmeh, percebeu que ela não estava se movendo.

"Acordei de manhã e disse ao meu marido que a bebê não se mexia há algum tempo. Ele descobriu o rosto dela e a encontrou azul, mordendo a língua, com sangue saindo da boca", recorda a mãe.

Ela é uma dos seis recém-nascidos que morreram de hipotermia em um período de duas semanas na Faixa de Gaza , onde as temperaturas noturnas caíram para 7 °C, segundo as autoridades de saúde locais — que também relataram que milhares de tendas foram danificadas pelo clima entre o final de 2024 e início de 2025.

Em sua tenda, situada em uma praia no sul de Gaza, Nariman está sentada com seu marido, Mahmoud Fasih, e seus dois filhos pequenos — Rayan, que tem quatro anos, e Nihad, que tem dois anos e meio.

A família diz que precisou se mudar mais de dez vezes durante a guerra, que já dura 14 meses.

"Meu marido é pescador, somos do norte e ficamos sem nada. Mas fizemos isso por nossos filhos", diz Nariman em entrevista a um cinegrafista autônomo que faz trabalhos para a BBC ( Israel impede a mídia internacional de entrar e trabalhar livremente em Gaza).

"Quando eu estava grávida, eu costumava pensar em como eu iria comprar roupas para a bebê. Eu estava realmente preocupada porque meu marido não tem trabalho."

Além de Sila, que faleceu, Nariman e o marido têm mais dois filhos Crédito: BBC

Nos 20 dias em que viveu, a casa de Sila foi o pequeno e superlotado acampamento na "área humanitária" de al-Mawasi, para onde centenas de milhares de palestinos vindos de outras partes do território tiveram que se mudar , seguindo ordens de militares israelenses

A área sofre com infraestrutura e saneamento precários, bem como com inundações causadas pela chuva e ondas do Mar Mediterrâneo.

"O frio é amargo e severo. A noite toda, por causa do frio, nos amontoamos, nos enrolando um ao lado do outro", diz o pai de Sila, Mahmoud.

"Nossa vida é um inferno. É um inferno por causa dos efeitos da guerra. Minha família foi martirizada, e nossa situação é insuportável."

Apesar de dizer aos civis para irem para este local, os militares israelenses atacaram al-Mawasi várias vezes durante sua ofensiva contra o Hamas e outros grupos armados em Gaza.

Os irmãos mais velhos de Sila, Rayan e Nihad; a família sofre com frio e desesperança Crédito: BBC

A morte de Sila não foi por um bombardeio, mas também foi causada pelas condições punitivas que a guerra está impondo aos civis

Há fortes restrições impostas por Israel sobre alimentos e outros itens de ajuda, segundo as Nações Unidas, o que agrava a crise humanitária causada pela guerra. Israel nega que esteja restringindo ajuda.

Nariman diz que Sila nasceu em um hospital de campanha britânico na área de Khan Younis.

"Depois que dei à luz... Comecei a pensar em como poderia garantir leite e fraldas para ela. Tudo o que consegui, consegui com grande dificuldade."

Mahmoud abriu ele próprio a cova para sua filha bebê Crédito: BBC

"Eu nunca pensei que daria à luz morando em uma tenda, em condições tão frias e congelantes, com água pingando em nós. A água entrava na tenda, caindo sobre nós. Às vezes, tínhamos que correr para escapar da água — pelo bem do bebê", relata Nariman.

Ainda assim, Sila nasceu sem complicações.

"Sua saúde estava boa, graças a Deus. De repente, ela começou a ser afetada pelo frio", diz a mãe. "Notei que ela estava espirrando e parecia doente por causa do frio, mas nunca imaginei que ela morreria por causa disso."

Sila foi internada no final de dezembro no hospital Nasser em Khan Younis, onde o Dr. Ahmad al-Farra, diretor do departamento pediátrico, disse que ela sofreu de "hipotermia grave, levando à interrupção dos sinais vitais, parada cardíaca e, eventualmente, morte".

"[No dia anterior] também, dois casos foram trazidos: um era um bebê de três dias e o outro tinha menos de um mês. Ambos os casos envolveram hipotermia grave, resultando em morte", afima o médico.

Bebês têm um mecanismo subdesenvolvido para manter sua própria temperatura corporal e podem desenvolver hipotermia facilmente em um ambiente frio.

Prematuros são especialmente vulneráveis, e Farra diz que os médicos em Gaza observaram um aumento no número de nascimentos prematuros durante a guerra.

As mães também estão sofrendo de desnutrição, deixando-as incapazes de amamentar seus bebês o suficiente. Há também escassez de fórmula infantil devido às restrições na entrega de ajuda humanitária, segundo o médico.

Poucos dias depois, outro caso trágico.

Do lado de fora do hospital al-Aqsa, no centro de Gaza, um segundo cinegrafista local trabalhando para a BBC encontrou Yehia al-Batran, que não conseguia conter sua angústia enquanto carregava seu filho morto, Jumaa.

Como Sila, o bebê tinha apenas 20 dias e estava azul de frio.

"Toque nele com sua mão, ele está congelado", disse Yehia. "Nós oito, não temos nem quatro cobertores. O que posso fazer? Vejo meus filhos morrendo na minha frente."

Em nota no dia 26 de dezembro, o diretor regional da Unicef, Edouard Beigbeder, afirmou que as "mortes evitáveis" mostram "as condições desesperadoras e deteriorantes enfrentadas por famílias e crianças em Gaza".

"Com as temperaturas previstas para cair ainda mais nos próximos dias, é tragicamente previsível que mais vidas de crianças sejam perdidas devido às condições desumanas que estão suportando", escreveu Beigbeder.

Mahmoud e Nariman dizem que a família está cansada de adoecer Crédito: BBC

tendSob o som de drones israelenses , o pai de Sila, Mahmoud, carregou o corpo da filha sem vida do hospital até um cemitério improvisado em Khan Younis . Lá, ele cavou uma pequena cova na areia.

Depois de colocar Sila para descansar, Mahmoud confortou Nariman.

"Os irmãos dela estão doentes, exaustos. Estamos todos doentes. Nossos peitos doem e temos resfriados por causa do frio e da chuva", diz Nariman.