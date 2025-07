Mundo

Os pais criticados por 'monetizar' seus filhos nas redes sociais

Expor menores nas redes sociais pode desencadear consequências sérias e pouco visíveis de imediato, dizem entrevistadas.

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:25

Julgamentos sociais, rastro digital futuro e segurança estão entre preocupações com exposição de crianças na internet Crédito: Getty Images

"Minha filha estava me fazendo vergonha por causa de um suco." >

Foi com essa frase que uma mulher publicou no TikTok um vídeo em que força a filha a consumir a bebida repetidamente, até a criança chorar e afirmar que não aguentava mais.>

Segundo a mãe, a menina costumava desprezar o suco em casa, a ponto de deixá-lo estragar. No entanto, ao visitar uma tia, a criança afirmou que seu sonho era ter uma geladeira cheia com os produtos daquela marca.>

Como resposta, a mãe comprou várias caixas do suco e obrigou a filha a ficar sentada até consumir tudo. >

As imagens, publicadas há alguns meses, somaram mais de um milhão de curtidas e milhares de comentários — alguns apoiando a atitude, outros acusando a mulher de tortura psicológica e de expor a filha de forma constrangedora.>

Dias depois, a própria mãe voltou à rede social para afirmar que a filha vinha mentindo havia semanas e que tentou conversar com ela antes, mas sem sucesso. >

Disse ainda que sua atitude foi uma forma de punição e que "jamais deixaria a filha crescer sem princípios.">

A BBC News Brasil procurou a mulher para mais esclarecimentos, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.>

Este não foi um caso isolado — há até um termo em inglês que vem sendo usado para falar da superexposição digital dos filhos, o oversharenting (uma junção das palavras over, que significa algo excessivo, que vai além; share, de "compartilhar"; e o final da palavra parenting, que remete à criação de filhos).>

Nas redes sociais, a vida doméstica com filhos pequenos virou conteúdo e, muitas vezes, fonte de renda.>

"Do ponto de vista emocional, especialmente quando se trata de expô-las a situações embaraçosas, isso pode afetar em grande medida a saúde mental, os relacionamentos sociais e as perspectivas da criança, no presente e no futuro, junto a seus amigos e conhecidos", afirma Maria Mello, coordenadora do eixo digital do Instituto Alana.>

"Pode, ainda, minar sua autoestima e deixá-las mais ansiosas, por exemplo, e fissurar o próprio relacionamento da criança ou adolescente com suas famílias", complementa Mello.>

Um dos primeiros casos a trazer o assunto à tona no Brasil ocorreu em 2020, quando a hashtag #SalvemBelParaMeninas esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. >

Internautas acusavam os pais da então pré-adolescente Bel, à época com 13 anos, de forçá-la a participar de vídeos para os canais "Bel Para Meninas" e "Fran Para Meninas", que somavam mais de 13 milhões de inscritos. >

As críticas vieram após a repercussão de conteúdos produzidos ao longo da infância da garota.>

Entre os vídeos citados estava um de 2015, em que Bel aparece no mar com a água quase à altura do queixo. >

No fim da gravação, um adulto estende a mão e ela explica que tudo se tratava de uma encenação para alertar sobre os riscos de afogamento. >

Em outro registro, também antigo, a menina vomita durante um "desafio", ao experimentar um alimento de gosto forte, incentivada pela mãe.>

Na época, o pai afirmou por e-mail à imprensa que os vídeos não seguiam o formato de reality show e que a família mantinha controle editorial sobre tudo o que era publicado. >

Disse ainda que muitas histórias eram roteirizadas e gravadas com fins de entretenimento, dentro de uma proposta definida previamente por eles, em comunicação com a criança.>

Agora Bel, que está com 18 anos, voltou ao tema em publicações recentes e negou ter sido forçada a participar dos vídeos. >

Segundo Isabel Peres, o caso ganhou uma dimensão desproporcional e seus pais foram mal interpretados.>

Danos às crianças

Influenciadores que expõem seus filhos e os próprios influenciadores mirins acabam virando 'modelo' para vários seguidores — mesmo que com maus exemplos Crédito: Getty Images

O hábito de publicar cenas do dia a dia das crianças nas redes sociais, ainda que com boas intenções, pode desencadear consequências sérias e pouco visíveis de imediato, de acordo com as entrevistadas.>

O alcance digital faz com que esses registros, muitas vezes de momentos de vulnerabilidade, escapem do controle dos responsáveis e passem a circular entre milhares ou até milhões de usuários.>

Quando isso envolve a exposição de crises de choro, birras ou dificuldades escolares, por exemplo, a criança pode ser exposta a um tipo de julgamento público para o qual não tem qualquer preparo emocional, segundo especialistas ouvidas pela reportagem.>

"As crianças e adolescentes que estão expostas ao ambiente digital vão enfrentar um futuro incerto. Estamos falando de uma geração que terá sua vida toda datificada e ainda não se sabe exatamente de quais maneiras os milhões de rastros digitais deixados por eles poderão impactar em seu futuro", alerta Mello.>

A psicóloga Patrícia Guillon Ribeiro, mestre em Psicologia da Infância e Adolescência e professora do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), explica que o impacto dessa exposição vai depender da idade da criança e do quanto ela entende o que está acontecendo.>

Em crianças pequenas, o dano emocional pode não ser imediato. Mas entre as maiores, a exibição de momentos íntimos pode interferir diretamente na construção da autoestima. >

"A exposição social de uma fragilidade do ser humano compromete a formação da noção de 'eu', que na infância está em franco desenvolvimento", afirma Ribeiro.>

Ela compara esse tipo de exposição à sensação de ouvir uma bronca ou piada constrangedora diante de toda a família — mas em escala digital. >

"Se a mãe expõe na rede uma crise de choro ou uma birra, a criança fica sem saber o que é certo ou errado. Ela está sendo repreendida, mas ao mesmo tempo está chamando atenção porque está sendo filmada. Isso gera uma ambiguidade na formação do senso moral e no entendimento das consequências dos próprios comportamentos", aponta a psicóloga.>

'Modelo' para outras famílias

Para especialistas, esse tipo de conteúdo pode ser consumido em larga escala e tratado como modelo por outras famílias. >

"Muitas famílias acabam por tornar determinados influenciadores referências de sucesso. Esse comportamento pode funcionar como um estímulo irresponsável a outras famílias para que exponham negativamente suas crianças e adolescentes, inclusive do ponto de vista da possibilidade de lucrar com isso", afirma Maria Mello, do Instituto Alana.>

Um exemplo desse alcance é a influenciadora Virgínia Fonseca, que soma mais de 52 milhões de seguidores nas redes sociais e costuma compartilhar a rotina com os filhos pequenos. >

Em entrevista recente ao canal de entretenimento Hugo Gloss, ela rebateu críticas sobre o excesso de exposição.>

"As pessoas falam que exponho muito meus filhos. É a vida deles, eles nasceram de mim, é como estou hoje. Não vou parar de fazer tudo o que eu faço por conta deles. Eles vão ter que me seguir", argumentou.>

Segundo Virgínia, ela só deixará de publicar caso algum dos filhos peça, no futuro: "Enquanto tiverem menos de 18 anos, eu mando e vai ser assim.">

A reportagem procurou a assessoria da influenciadora, mas não obteve resposta aos questionamentos enviados.>

Quando a exposição envolve lucro

Quando há retorno financeiro por exposição das crianças, cenário fica ainda mais delicado Crédito: Getty Images

A exposição intensa de crianças nas redes também pode envolver implicações legais e comerciais. >

Segundo Mello, quando a visibilidade nas redes leva crianças e adolescentes e estrelar campanhas publicitárias, seja sozinhas ou em família, o cenário muda. >

Com retorno financeiro, a situação se torna um trabalho infantil artístico — o que exige cuidados legais, como alvará judicial. >

"Essa responsabilidade é das agências, das empresas contratantes, das próprias plataformas e das famílias, que possuem o dever de zelar pelo bem-estar de suas crianças e adolescentes", explica.>

A advogada Cléo Garcia, doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e especialista em Direito Educacional, critica esse tipo de trabalho — mesmo quando cumprindo requisitos legais.>

Segundo ela, mesmo que os filhos aparentem gostar da atividade, não têm maturidade cognitiva, emocional e social para compreender o impacto futuro de sua exposição. >

"Não é válido, legalmente, mesmo que a criança consinta. Muitas vezes elas dizem 'sim' apenas para agradar os pais", opina.>

E há situações em que as normas ficam à margem.>

Como mostrou a BBC News Brasil no ano passado, o Instituto Alana denunciou casos em que crianças foram usadas em publicidades de jogos de azar no Instagram. >

Os jogos de azar são ilegais e proibidos no Brasil. Divulgá-los e promover seu uso por crianças e adolescentes fere leis de proteção à infância e regras de entidades como o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).>

Na ocasião, a Meta, a quem pertence o Instagram, afirmou que retirou os posts em questão.>

A empresa afirmou também suas políticas "não permitem conteúdos potencialmente voltados a menores de 18 anos que tentem promover jogos online envolvendo valores monetários".>

"Estamos sempre trabalhando para aprimorar a nossa abordagem em prol de um ambiente seguro para todos", assegurou a Meta.>

Maria Mello lembra do caso.>

"Essas crianças e adolescentes, em sua maioria, foram superexpostas, se tornaram mini-influenciadoras e passaram a reproduzir comportamentos de adultos em relação a conteúdos altamente prejudiciais ao seu desenvolvimento — tudo isso com a anuência das big techs", alerta.>

'Me arrependi de posts'

Hoje, Maya Eigenmann não expõe nem mais os nomes de seus filhos nas suas redes Crédito: Arquivo pessoal

Por outro lado, há pais e responsáveis que estão escolhendo conscientemente não expor os filhos nas redes.>

A influenciadora e neuropedagoga Maya Eigenmann, 38 anos, tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram e meio milhão no TikTok. >

Trabalhando há seis anos nas redes sociais, ela construiu sua presença digital falando sobre educação positiva e, no início da carreira, mostrava os filhos com frequência.>

Mas, há cerca de seis meses, tomou a decisão de não expor mais o rosto ou sequer o nome das crianças. >

"Já pensei: 'Ah, tudo bem, são só fotos'. Mas hoje eu vejo que é realmente um risco, é uma impressão digital que é deixada", afirma Maya, acrescentando que essa impressão digital é problemática mesmo quando o conteúdo é bem-intencionado.>

A decisão também foi motivada pela segurança digital, após ela tomar conhecimento de como imagens de crianças circulam ilegalmente na internet, inclusive sendo manipuladas com uso de inteligência artificial (IA).>

Maya, que mora em Curitiba (PR), afirma que nunca postou vídeos dos filhos chorando ou em situações delicadas — tipo de exposição que ela classifica como "um linchamento público aprovado pelos pais". >

"A gente não expõe um adulto em um luto. Temos que compreender que as crianças que estão chorando, estão fazendo uma birra, elas estão passando por um luto emocional", argumenta. >

Para ela, mesmo registros considerados "inocentes" podem ser problemáticos. >

"Eu sempre tampo o rosto deles, até mesmo quando eu conto um relato a respeito das minhas crianças. Nem o nome deles eu coloco. Eu não quero que as pessoas que conhecerão os meus filhos no futuro já tenham preconcepções a respeito deles.", afirma.>

'Eu gosto de compartilhar sempre momentos que ela se orgulharia de assistir no futuro', conta Rebecca Cirino Crédito: Arquivo pessoal

Rebecca Cirino, 38 anos, também atua nas redes sociais produzindo pautas sobre viagens e maternidade, em um Instagram com mais de 10 mil seguidores.>

Ela evita postar conteúdos em que a filha de três anos apareça em situações constrangedoras. >

"Nunca publiquei nada vexatório, mas já me arrependi de alguns posts no puerpério. Hoje apaguei tudo que pudesse causar desconforto no futuro. O que minha filha verá se buscar meu nome no Google?", diz a mãe, moradora de João Pessoa (PB).>

Além da superexposição em troca de engajamento, ela se preocupa com a segurança digital da menor, principalmente com a atuação de "predadores" online. >

"Evito imagens dançando, tomando picolé, com uniforme escolar", conta.>

Ainda assim, Rebecca vê espaço para postagens com a imagem da filha.>

"Eu gosto de compartilhar sempre momentos que ela se orgulharia de assistir no futuro. Como sempre falo de viagens e da minha jornada com a maternidade, quero que ela veja um dia tudo o que eu postei sobre ela e sinta orgulho, e não vergonha", relata.>

Exposição com responsabilidade

Entrevistadas dizem que é sim possível retratar a infância de forma saudável na internet Crédito: Getty Images

Especialistas entrevistadas endossam que é possível usar a internet de forma saudável ao retratar a infância, desde que com responsabilidade. >

Isso implica não compartilhar conteúdos íntimos, não ridicularizar os filhos e evitar o uso comercial da imagem da criança.>

As especialistas lembram que há casos de jovens que recorreram à Justiça para tentar remover imagens vexatórias publicadas na infância, o que evidencia como os impactos dessa exposição podem se prolongar por anos.>

Para Mello, cabe ao Estado investir em ações educativas que orientem pais e responsáveis sobre os riscos da superexposição digital, além de fiscalizar práticas ilegais, como a publicidade infantil disfarçada.>

"O tratamento predatório de dados pessoais e a exploração comercial da imagem das crianças devem ser enfrentados com o mesmo rigor previsto no ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente], que garante a proteção integral da infância", afirma.>

Garcia pede que o Estado atue com mais urgência e firmeza no tema da exposição digital dos menores, tanto por meio de campanhas educativas quanto com regulamentação específica. >

Um exemplo é o Projeto de Lei 4776/2023, em tramitação, que visa regulamentar a prática de sharenting, estabelecendo limites legais e mecanismos de proteção à imagem e à privacidade das crianças.>

Mello defende que os governos exerçam maior controle sobre as empresas de redes sociais.>

"É importante, mais uma vez, que a discussão seja pautada do ponto de vista regulatório, no sentido de exigir que as plataformas digitais adotem medidas que facilitem o exercício desse direito ao esquecimento e apagamento do rastro digital", aponta.>

A BBC News Brasil procurou as duas redes sociais citadas na reportagem.>

A Meta, dona do Instagram, afirmou que não se posicionaria sobre o assunto.>

Já o TikTok afirmou que o caso citado na reportagem, mostrando uma criança sendo obrigada a tomar suco, está sendo analisado e eventualmente pode sofrer a aplicação de "regras apropriadas" caso viole as diretrizes da plataforma.>

A rede acrescentou ter diretrizes que proíbem "conteúdos que possam colocar jovens em risco de danos psicológicos, físicos ou ao seu desenvolvimento".>

"Caso tomemos conhecimento de uma violação grave por parte de um titular de conta, baniremos a conta, bem como quaisquer outras contas pertencentes a essa pessoa", assegurou o TikTok em nota.>

A plataforma afirmou ainda ter uma equipe de especialistas em desenvolvimento infantil que analisa as diretrizes da rede em relação às diferentes idades e que tem "políticas rigorosas" de publicidade para que os anúncios também sejam adequados a cada faixa etária.>

"Entendemos que, como pais ou responsáveis, alguns usuários podem optar por criar uma conta que apresente seus filhos menores de 13 anos. Para evitar que a conta seja removida, deve demonstrar claramente que a administração é liderada por um adulto, incluindo a participação ativa de um adulto na produção do conteúdo", finalizou a empresa.>

