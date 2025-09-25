Mundo

Os 'melhores países para estrangeiros viverem' em 2025

Pesquisa feita com pessoas que se mudaram para o exterior escolheu os países mais bem avaliados em quesitos como qualidade de vida e facilidade de estabelecimento.

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:32

Das florestas do Panamá às agitadas cidades vietnamitas, estes cinco países oferecem aos estrangeiros o melhor equilíbrio entre custo, receptividade e qualidade de vida. Crédito: Getty Images

Cada vez mais pessoas moram atualmente fora do seu país de origem. O Relatório Mundial da Migração das Nações Unidas indica que 3,6% da população global são considerados migrantes internacionais.

Mudar para o exterior traz desafios e recompensas. Mas uma pesquisa recente sugere que, mais do que no passado, existe um só fator que define o nível de felicidade dos expatriados hoje em dia: o dinheiro.

A InterNations — uma comunidade global de pessoas que moram e trabalham no exterior — consultou mais de 10 mil expatriados, de 172 nacionalidades, para descobrir quais são os melhores e os piores países para imigrantes estrangeiros.

Na pesquisa deste ano, os países com melhor avaliação geral de felicidade também se encontram nos níveis mais altos do índice de Finanças Pessoais, além de contarem com fortes avaliações de qualidade de vida e facilidade de estabelecimento.

A BBC conversou com expatriados em cada um dos cinco principais destinos, para compreender o que há de melhor em viver nesses países e observar suas orientações para outras pessoas que pretendem se mudar para o exterior.

1. Panamá

Primeiro colocado entre os 46 países pesquisados, o Panamá ocupa lugar de destaque nos cinco principais índices da pesquisa. Eles incluem o primeiro lugar em Trabalhar no Exterior, segundo em Facilidade de Estabelecimento e Itens Essenciais para os Expatriados (como moradia e vida digital) e o terceiro lugar em Qualidade de Vida e Finanças Pessoais.

Popular entre os freelancers, nômades digitais e aposentados, o Panamá atrai pessoas que apreciam suas belezas naturais e atividades ao ar livre.

"Palavras não bastam para descrever o quanto adoro ficar rodeada deste verdejante cenário selvagem, onde podemos observar tucanos, macacos, iguanas, cutias, aves e borboletas, todos os dias", afirma a cidadã americana Cari Mackey, proprietária e gerente do Morrillo Beach Eco Resort.

"Nossa região é tão remota que raramente encontramos outras pessoas na nossa praia, além dos próprios hóspedes do resort. Por isso, o mar nunca está lotado e a energia é sempre boa."

O Panamá atrai estrangeiros que valorizam suas belezas naturais e sua vida ao ar livre Crédito: Alamy

Mackey alerta que um problema é o desmatamento. Ela pede aos estrangeiros que respeitem o meio ambiente.

"Muitas pessoas se mudam para o Panamá e, antes de conhecerem o terreno, começam a derrubar árvores ou cortar a vegetação rasteira da floresta", lamenta ela. "Com isso, perdemos aquele ecossistema para sempre."

A burocracia também pode ser um desafio, segundo ela.

Contratar ajuda profissional, como advogados, pode ajudar bastante a enfrentar os sistemas vigentes no país. A própria renovação de placas de veículos pode exigir uma longa e complexa papelada.

Para apreciar a beleza do país, Mackey recomenda visitar o Parque Nacional Cerro Hoyas.

"O parque abriga espécies endêmicas, animais e vegetais, que eu não sabia que existiam", afirma ela. "É um sonho para os observadores de pássaros, um desafio para os excursionistas e um local inspirador permanente, com cachoeiras por toda parte!"

2. Colômbia

Ocupando o segundo lugar geral no ranking, a Colômbia se saiu particularmente bem em Finanças Pessoais (segundo) e Facilidade de Estabelecimento (terceiro).

O menor custo de vida também exerceu forte influência. Cerca de quatro a cada cinco estrangeiros afirmam estarem felizes com sua situação financeira na Colômbia.

Esta satisfação também se estendeu à sensação de pertencimento, com 80% dos estrangeiros se sentindo em casa e bem recebidos no país.

"Os colombianos são calorosos, receptivos e curiosos, o que faz deles vizinhos e amigos maravilhosos", segundo Portia Hart. Ela se mudou do Reino Unido para Cartagena, na Colômbia, há 10 anos e, agora, é a dona do hotel boutique Townhouse Cartagena.

"Os aspectos mais charmosos da vida por aqui giram em torno da família", ela conta. "Por isso, minha melhor recomendação é: procure uma grande família colombiana, que fale alto, e faça com que ela o adote."

Quanto mais cedo você se libertar do rótulo de expatriado, mais fácil é a integração e adaptação, segundo Hart.

Ela descreve a Colômbia como um país com verdadeiro espírito de oportunidade e propósito.

"A complexa história moderna da Colômbia significa que existe um espírito tangível de esperança e um esforço coletivo rumo a um futuro melhor", descreve Hart.

Ela destaca que a hospitalidade, especialmente na zona rural, cria oportunidades e desenvolvimento social, o que torna a vida gratificante e significativa.

A cidade de Barichara, no nordeste da Colômbia, é famosa pelas suas ruas de pedras e arquitetura colonial, que incluem igrejas com séculos de idade Crédito: Alamy

Seu local favorito para as férias é Barichara, uma aldeia rural preservada no nordeste do país. Seu clima é perfeito o ano inteiro e ali ficam alguns dos melhores restaurantes da Colômbia.

Hart também recomenda visitar as regiões produtoras de café e andar a cavalo nas planícies de Los Llanos, que permanecem relativamente intocadas pelo turismo de massa.

3. México

O México ocupa o terceiro lugar. Sua posição no ranking é impulsionada pela sua cultura extremamente cordial.

Os estrangeiros que se sentem bem recebidos no país superam em mais de 20% a média global. Segundo eles, é fácil fazer conexões no México.

"As pessoas, a cultura, a comida, a incrível beleza, o custo de vida e a assistência médica são ótimas razões para se viver aqui", afirma o norte-americano David B. Wright. Ele mora em Playa del Carmen, no sudeste do México, e é dono de uma agência de marketing.

"Posso trabalhar praticamente de qualquer lugar. Então, por que não morar no paraíso?"

Ele destaca que, em muitas regiões do país, as pessoas falam inglês, especialmente nas zonas turísticas. Mas é importante aprender espanhol para fazer parte da comunidade local.

"Aprender outro idioma não é apenas saber outra forma de dizer as coisas", explica Wright. "É aprender outra forma de ver o mundo."

"Se você morar aqui por 5, 10 ou 20 anos e não se preocupar em aprender nada além do básico, você esperará que os outros se adaptem a você, mas não demonstra o desejo de se adaptar às outras pessoas."

O observatório maia de Chichén Itzá, no leste do México, faz parte do rico patrimônio cultural do país, que atrai visitantes do mundo inteiro Crédito: Getty Images

Para ele, a maior dificuldade de adaptação foi não conseguir beber a água da torneira. E ele conta que muitas casas mais antigas têm canos estreitos, que não permitem jogar papel higiênico no vaso sanitário.

Wright também destaca que a percepção e o valor do tempo são expressos de forma diferente no país.

"Mañana não significa necessariamente 'amanhã'", segundo ele. "Pode significar qualquer momento entre a manhã seguinte e cerca de duas semanas depois."

"Da mesma forma, ahora e ahorita nem sempre significam 'agora' e 'já'."

A expatriada americana Lynn Pierce mora em Cabo San Lucas, no oeste do país. Ela destaca que o México pode ser mais acessível que a maioria das cidades norte-americanas.

"E, se você tiver sorte, esse custo de vida mais baixo vem com vista para o mar", segundo ela.

Pierce também menciona que a confiabilidade da conexão à internet facilita o trabalho remoto e vem atraindo nômades digitais nos últimos anos.

Enquanto Wright recomenda visitar a península de Yucatán para ver seus cenotes (poços naturais), fazendas e construções maias, como Chichén Itzá, Pierce indica Cabo, na costa oeste — "o aquário do mundo", segundo ela, devido à sua vida marinha e aos avistamentos de baleias perto do litoral.

4. Tailândia

A Tailândia ocupa o quarto lugar geral na pesquisa, com boas avaliações especialmente em Felicidade Geral (segundo) e Finanças Pessoais (terceiro).

Os estrangeiros também acham fácil se instalar no país, que está no top 10 em relação a conhecer amigos e a cordialidade local.

"Não conheço outro país tão receptivo, seguro e bonito para viajar", afirma Natasha Eldred. Ela morou por um ano na ilha de Koh Tao, no Golfo da Tailândia, e abriu uma bem sucedida agência de relações públicas e marketing de turismo em Phuket, no sudoeste do país.

Para ela, a combinação de infraestrutura (como hospitais, escolas, lojas e aeroporto) e fácil acesso à floresta e praias calmas faz de Phuket um lugar ideal.

As lagoas e os rochedos de calcário da baía de Phang Nga, no sudoeste da Tailândia, fazem do local uma grande atração para visitantes aventureiros Crédito: Alamy

Amy Poulton é responsável pelo blog Page Traveller. Durante a pandemia, ela trabalhou na capital tailandesa, Bangkok.

Poulton destaca que a comunidade de estrangeiros na Tailândia é grande e solidária. E acrescenta que o clima quente, o povo amigável e o estilo de vida tranquilo a atraíram para o país.

O inglês é muito falado na Tailândia, mas os estrangeiros alertam que a consciência cultural, aqui, é fundamental.

"A cultura do trabalho na Tailândia pode ser bastante hierárquica", segundo Poulton. "É muito importante evitar confrontos e manter as aparências."

Os estrangeiros, normalmente, também ganham muito mais que os moradores locais e são menos afetados pelas rigorosas leis e normas sociais do país.

"Meus amigos tailandeses se aborrecem quando os estrangeiros comentam como a Tailândia é incrível, enquanto a experiência das pessoas locais é muito diferente", segundo Poulton. "Mantenha-se informado e consciente da grande diferença entre a sua experiência e a das pessoas locais."

Eldred concorda que é melhor deixar os ideais ocidentais em casa.

"Respeite a cultura, respeite o reino e tenha o coração e a mente aberta", orienta ela.

A Tailândia conta com uma variedade de atrações em Bangkok, Chiang Mai e Phuket, mas visitar as ilhas menos conhecidas ou o interior do país pode trazer a mesma satisfação.

Eldred adorava particularmente navegar na baía de Phang Nga e visitar o Parque Nacional Khao Sok, no sul do país, onde ela passava algumas noites em uma casa na árvore.

Poulton também recomenda visitar os festivais locais, como o Festival Vegetariano de Phuket.

5. Vietnã

O Vietnã fecha o top 5, com o primeiro lugar no índice de Finanças Pessoais e oitavo em Felicidade Geral.

O país tem uma das economias que mais crescem no mundo e os estrangeiros que moram no Vietnã descrevem uma energia e dinamismo palpável.

"Aqui, a vida se move com rapidez, existe muito crescimento em toda parte e as pessoas são incrivelmente acolhedoras e prestativas", afirma Bertha Pesik, que se mudou da Indonésia para o Vietnã e trabalha no New World Phu Quoc Resort.

A Ponte Dourada de Da Nang, na região central do Vietnã, reflete a mistura de tradição e modernidade que torna o país tão atraente Crédito: Alamy

Pesik adora particularmente a cozinha vietnamita, pelo seu frescor, abundância de verdes e uso mínimo de óleo.

Seus favoritos incluem o bún chả , que é uma especialidade da capital, Hanói: carne de porco grelhada, servida com macarrão de arroz, ervas e molho; e o bánh cuốn , um prato do norte do país, composto de rolinhos de arroz cozidos no vapor, recheados com carne de porco moída e cogumelos, cobertos com chalota crocante (uma hortaliça parecida com a cebola).

O país também é um paraíso para os apreciadores de café.

"O café vietnamita é imperdível", afirma Pesik. "É famoso por ser forte e o café salgado é uma variação única, que eu adoro."

Os estrangeiros aprendem rapidamente a verificar o clima antes de viajar ou decidir onde se estabelecer, pois as regiões norte, central e sul do país têm climas bastante diferentes.

E aprender expressões vietnamitas básicas, como xin chào (olá) e cảm ơn (obrigado), pode facilitar muito a integração com os moradores locais.

As atrações preferidas de Pesik em Phu Quoc incluem o banho de sol na praia de Bai Kem e assistir aos fogos de artifício na apresentação Beijo do Mar, em Sunset Town.

Ela também adora visitar Da Nang, com sua energia mista de cidade e litoral, e a Ponte Dourada, nas montanhas Ba Na, para viver a sensação de andar entre as nuvens.

Os 10 melhores países para estrangeiros, segundo a Internations:

Panamá Colômbia México Tailândia Vietnã China Emirados Árabes Unidos Indonésia Espanha Malásia

O Brasil ocupa a 15ª posição. A lista completa tem 46 países.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta