Oprah Winfrey está pensando em se candidatar à presidência, diz CNN

Oprah Winfrey Crédito: Reprodução | Instagram

Após impressionar por seu discurso na premiação do Globo de Ouro, Oprah Winfrey estaria pensando ativamente em se candidatar à presidência dos EUA. A informação vem de dois amigos da apresentadora que não quiseram se identificar, segundo informações da CNN.

A conversa sobre o assunto teria surgido após a fala de Oprah no Globo de Ouro no domingo 7, quando os amigos dela a incentivaram a concorrer. Já um dos colegas afirmou que a ideia surgiu há alguns meses.

Mesmo ass

im, a apresentadora ainda não teria decidido se iria de fato disputar a liderança da Casa Branca. A agente da Oprah não respondeu aos pedidos de comentário sobre o assunto.

A corrida democrata pela presidência ainda não começou oficialmente nos EUA, mas o assunto dominou as redes sociais depois que a apresentadora discursou em agradecimento pelo prêmio Cecil B. DeMille no Globo de Ouro - concedido a figuras notáveis da indústria audiovisual.

Diversos tuítes com menções como "Oprah para presidente" e "Oprah 2020" eram vistos na noite de domingo. Sua mensagem de que um novo dia está no horizonte foi interpretado por alguns como uma espécie de grito de campanha.