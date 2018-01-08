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Estados Unidos

Oprah Winfrey está pensando em se candidatar à presidência, diz CNN

Segundo amigos da apresentadora que não quiseram se identificar, ideia teria ganhado força após o discurso feito durante o Globo de Ouro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 20:13

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 20:13

Oprah Winfrey Crédito: Reprodução | Instagram
Após impressionar por seu discurso na premiação do Globo de Ouro, Oprah Winfrey estaria pensando ativamente em se candidatar à presidência dos EUA. A informação vem de dois amigos da apresentadora que não quiseram se identificar, segundo informações da CNN.
A conversa sobre o assunto teria surgido após a fala de Oprah no Globo de Ouro no domingo 7, quando os amigos dela a incentivaram a concorrer. Já um dos colegas afirmou que a ideia surgiu há alguns meses.
Mesmo ass
im, a apresentadora ainda não teria decidido se iria de fato disputar a liderança da Casa Branca. A agente da Oprah não respondeu aos pedidos de comentário sobre o assunto.
A corrida democrata pela presidência ainda não começou oficialmente nos EUA, mas o assunto dominou as redes sociais depois que a apresentadora discursou em agradecimento pelo prêmio Cecil B. DeMille no Globo de Ouro - concedido a figuras notáveis da indústria audiovisual.
Diversos tuítes com menções como "Oprah para presidente" e "Oprah 2020" eram vistos na noite de domingo. Sua mensagem de que um novo dia está no horizonte foi interpretado por alguns como uma espécie de grito de campanha.
Oprah é atriz, produtora de cinema e televisão e editora executiva de seu próprio canal de televisão. Ela fez campanha para Barack Obama em 2008 e apoiou Hillary Clinton em 2016, quando discutiu sobre as perspectivas de uma mulher na presidência.

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