Oprah esclarece que não tem interesse em concorrer à presidência

Apresentadora Oprah Winfrey durante a 75°edição do Globo de Ouro Crédito: PAUL DRINKWATER/NBC/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma possível candidatura da apresentadora Oprah Winfrey à presidência dos Estados Unidos entrou em debate após seu discurso no Globo de Ouro no último dia 7, que movimentou as redes sociais. Desde então, a ideia de concorrer ao posto na Casa Branca entrou em discussão, mas deixou a dúvida: ela quer ser candidata? Em entrevista à revista americana "InStyle", Oprah deu um ponto final nessa história e disse que não está interessada em ocupar o cargo que hoje é de Donald Trump.

A nova edição da revista "InStyle", divulgada nesta quinta-feira, mostra a Oprah na capa com a manchete: "Olá, madame presidente? Nós perguntamos. Ela respondeu".

"Eu sempre me senti muito segura e confiante comigo mesma em saber o que eu poderia ou não poderia fazer. E então isso não é algo que me interessa", afirmou a apresentadora à revista ao ser questionada sobre como ela se sente quando escuta as pessoas dizendo "Oprah 2020".

Segundo a imprensa americana, algumas fontes próximas à apresentadora teriam dito que a primeira mulher negra a alcançar um êxito notável na televisão dos EUA sugeriram que ela estaria pensando seriamente em disputar o cargo presidencial. Para ela, porém, entrar na política é um caminho que exige vocação, com a qual ela não se identifica.

"Eu não tenho o DNA para isso", disse. "Eu encontrei outra pessoa no outro dia que disse que iria me ajuda na companha. Isso não é para mim", ressaltou.

Ainda respondendo à pergunta da repórter, Oprah afirmou que tem sido questionada constantemente por diversas pessoas sobre uma possível campanha presidencial.

"Gayle  que praticamente me conhece tão bem quanto eu mesma me conheço  tem ligado para mim frequentemente e enviado mensagens de texto com coisas tipo, uma mulher no aeroporto dizendo 'Quando a Oprah vai concorrer?' Então Gayle me envia essas coisas e depois ela fica tipo 'Eu sei, eu sei, eu sei! isso não seria bom para você  seria bom para outra pessoa'", relatou a celebridade.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse depois que a especulação começou que aceitaria o desafio de enfrentar a apresentadora como adversária na corrida presidencial de 2020. Ele até mesmo tinha afirmado já se achar vencedor de uma eventual disputa. No entanto, seu palpite de que Oprah não gostaria de concorrer estava correto.