Oprah aparece dez pontos à frente de Trump em pesquisa eleitoral

Apresentadora Oprah Winfrey durante a 75°edição do Globo de Ouro Crédito: PAUL DRINKWATER/NBC/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Após o forte discurso concedido durante a cerimônia do Globo de Ouro, no último domingo, a apresentadora americana Opra Winfrey aparece a dez pontos percentuais na frente de Donald Trump em uma possível disputa eleitoral para presidente em 2020, segundo o instituto Rasmussen.

A pesquisa diz que Trump teria 38% das intenções de voto, enquanto Oprah é a preferida de 48% dos eleitores, os 14% restantes estando indecisos. A maioria dos possíveis eleitores da apresentadora estão do lado democrata (76% deles votam nela), enquanto a maioria dos republicanos (66%) continuam preferindo Trump na Presidência.

A avaliação da imagem de cada um deles também foi analisada, com 55% dizendo serem simpáticos a Winfrey, contra 34% que não gostam da estrela de TV. Já 44% disseram aprovar o trabalho do presidente republicano, enquanto 55% o desaprovam. A pesquisa ouviu mil eleitores na última segunda e terça-feira.

Uma possível candidatura de Oprah à Presidência vem ganhando fôlego desde o início da semana. Em uma reunião de Gabinete transmitida nessa terça-feira, Trump não conseguiu contornar o assunto e declarou que, apesar de gostar da apresentadora e ter a "certeza de que ganharia" a disputa em uma eventual eleição, não acredita que ela irá se candidatar.

Oprah está pensando ativamente sobre lançar uma candidatura presidencial, relatou na segunda-feira a CNN, citando dois amigos próximos da apresentadora. A emissora não identificou nominalmente as fontes, que falaram sob condição de anonimato. Ao menos uma delas enfatizou que Oprah não havia tomado a decisão final.

No passado, a apresentadora já disse que não tem interesse em concorrer à Presidência. No entanto, o "Los Angeles Times" citou Stedman Graham, parceiro de Oprah na vida e nos negócios há anos, dizendo o contrário: