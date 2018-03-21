Oposição usa gás lacrimogênio em tentativa de parar votação no Kosovo

Bandeira Nacional do Kosovo Crédito: Reprodução/ Pixabay

Membros da oposição jogaram cilindros de gás lacrimogênio dentro do parlamento em Kosovo, nesta quarta-feira, na tentativa de parar a votação sobre uma nova delimitação de fronteira do país com Montenegro. O acordo é uma das principais condições impostas pela União Europeia (UE) para que residentes do país possam transitar livremente por território europeu.

O presidente do parlamento interrompeu a sessão e evacuou o salão até que o gás dissipasse.

O partido de oposição Vetevendosje é contra o acordo  já assinado pelas partes em 2015 e que precisa apenas ser ratificado pelo parlamento , afirmando que Kosovo abriria mão "erroneamente" de 8 mil hectares de seu terreno para a nação vizinha. Tentativas anteriores de firmar o acordo já haviam acabado em protestos similares em 2015 e 2016, com a oposição usando gás lacrimogênio dentro do parlamento e manifestantes entrando em conflito com a polícia nas ruas.