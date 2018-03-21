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Sessão interrompida

Oposição usa gás lacrimogênio em tentativa de parar votação no Kosovo

País tenta aprovar nova delimitação de fronteira com Montenegro e abrir portas na União Europeia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 14:47

Publicado em 21 de Março de 2018 às 14:47

Bandeira Nacional do Kosovo Crédito: Reprodução/ Pixabay
Membros da oposição jogaram cilindros de gás lacrimogênio dentro do parlamento em Kosovo, nesta quarta-feira, na tentativa de parar a votação sobre uma nova delimitação de fronteira do país com Montenegro. O acordo é uma das principais condições impostas pela União Europeia (UE) para que residentes do país possam transitar livremente por território europeu.
O presidente do parlamento interrompeu a sessão e evacuou o salão até que o gás dissipasse.
O partido de oposição Vetevendosje é contra o acordo  já assinado pelas partes em 2015 e que precisa apenas ser ratificado pelo parlamento , afirmando que Kosovo abriria mão "erroneamente" de 8 mil hectares de seu terreno para a nação vizinha. Tentativas anteriores de firmar o acordo já haviam acabado em protestos similares em 2015 e 2016, com a oposição usando gás lacrimogênio dentro do parlamento e manifestantes entrando em conflito com a polícia nas ruas.
No "Twitter", o embaixador americano em Kosovo, Greg Delawie, condenou a violência do ato e disse se tratar de uma "estratégia política" que não pode ser aceita no país. Delawie também pediu que a votação fosse retomada ainda hoje.

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