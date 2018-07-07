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Luta contra água e tempo

Operação vê chances de resgate em caverna na Tailândia

Próximos dias serão críticos para resgates de garotos presos

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 19:45
Meninos presos em caverna da Tailândia estão magros e recebem ajuda médica Crédito: Reprodução
Uma missão de resgate de um jovem time de futebol tailandês e seu técnico presos em uma caverna inundada pode ter sua melhor chance de sucesso nos próximos três ou quatro dias, disse o líder da operação neste sábado. Mas as equipes de resgate também estavam travando uma guerra contra a água e o tempo antes de esperadas chuvas fortes.
A cautelosa mensagem de esperança de Narongsak Osottanakorn veio um dia após a morte de um mergulhador de resgate tailandês, uma reviravolta no que começou há duas semanas como uma comemoração de aniversário de um dos garotos no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai.
Pela primeira vez desde que foram encontrados, os garotos se comunicaram por cartas com seus parentes - muitos acampados do lado de fora da entrada da caverna - com saudades de casa e humor.
Na imensa entrada da caverna, linhas de mergulhadores e soldados com tochas podiam ser vistas emergindo da escuridão, enquanto geradores drenavam água por canos.
Dezenas de soldados do Exército Real da Tailândia descansavam em rochas do lado de fora da caverna, com dois deles dizendo que os superiores haviam dito que a operação de resgate provavelmente começaria no domingo ou no dia seguinte.

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