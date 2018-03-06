ONU diz que Rússia e EUA causaram mortes em massa na Síria

Síria Crédito: Reprodução/Pixabay

Ataques aéreos da Rússia e da coalizão liderada pelos EUA mataram uma grande quantidade de civis na Síria no ano passado, enquanto o governo do presidente sírio Bashar al-Assad realizou investidas ilegais com armas químicas em Ghouta Oriental, disseram observadores de crimes de guerra da ONU nesta terça-feira (06), de acordo com o relatório semestral das Nações Unidas que cobre o conflito e dá conta de crimes de guerra praticados durante os últimos seis meses.

Segundo o documento, combatentes do Estado islâmico e outros grupos insurgentes cometeram diversos tipos de crimes de guerra, incluindo ataques mortais contra civis e escudos humanos. Durante o período avaliado, "as vítimas do conflito sírio sofreram quando os recentes acontecimentos fizeram a violência em todo o país atingir níveis mais altos", disse a Comissão de Inquérito da ONU. Além disso, "Forças do governo sírio continuam a usar armas químicas contra grupos armados em Ghouta Oriental", afirma o documento.

De acordo com Paulo Pinheiro, chefe da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, o conflito chegou a um "momento muito escuro" conforme a luta se intensifica em Idlib, Afrin e Ghouta. A iniciativa, no entanto, "não é um tribunal" e não tem poderes para levar suas investigações mais longe, afirmou Pinheiro em uma coletiva de imprensa.

Entre outras descobertas importantes, o relatório aponta que, em novembro, um ataque aéreo liderado por um "avião russo" usando armas sem alvos definidos atingiu um mercado, matando pelo menos 84 pessoas em Atareb, a oeste de Aleppo. O documento não encontrou nenhuma evidência de que o ataque russo tenha mirado o mercado deliberadamente, mas disse que "este ataque pode ser configurado como o crime de guerra de lançar ataques indiscriminados, resultando em civis mortos e feridos". Essa é a primeira vez que Moscou aparece explicitamente como autor desses delitos em um documento do gênero.

Além disso, o texto também aponta três ataques da coalizão liderados pelos Estados Unidos em uma escola perto de Raqqa, em março de 2017, que fizeram 150 vítimas  cerca de cinco vezes o número diulgado pelo Pentágono, que disse naquela época se tratarem de militantes e não civis. Os pesquisadores da ONU não encontraram provas de que os combatentes do Estado islâmico estavam no local e disseram que a coalizão liderada pelos Estados Unidos violou o direito internacional ao não cumprir o dever de proteger civis. Os observadores também pedem que todos os lados permitam o acesso a áreas sitiadas e a todos os detidos.

"As informações recolhidas pela Comissão não corroboram a afirmação de que 30 combatentes do Estado Islâmico estavam na escola no momento da greve, nem que a escola estava sendo usada pelo pela organização terrorista", afirma o texto. De acordo com Paulo Pinheiro:

"Não encontramos qualquer prova de que o ataque pretendesse atingir civis ou um prédio civil, mas sabemos que as forças dos EUA tiveram tempo e recursos disponíveis para ter tomado maiores precauções", disse Pinheiro.

O relatório semestral é baseado em 500 entrevistas confidenciais realizadas com vítimas e testemunhas no exterior ou na Síria via redes sociais. O governo Assad nunca permitiu que a equipe entrasse no país.

"A infraestrutura civil foi dizimada por ataques em hospitais, escolas e mercados. A ajuda humanitária foi instrumentalizada como uma arma de guerra ao obrigar civis e partes do conflito a se render ou morrer de fome (...) O uso de armas químicas é proibido sob o direito internacional, independentemente da presença de um alvo militar válido, inclusive quando usado contra combatentes inimigos", afirma o documento. O governo sírio, no entanto, negou o uso de armas químicas, dizendo que entregou seus estoques após assinar a proibição global em 2013.

MAIS DE 11 MILHÕES DE REFUGIADOS

O multifacetado conflito sírio já matou milhares de pessoas e tirou ao menos 11 milhões de seus lares. Países vizinhos e poderes internacionais entraram na guerra, apoiando forças aliadas na frente de batalha.

Os EUA começaram a participar das batalhas em 2014, liderando uma coalizão internacional com ataques aéreos contra o Estado Islâmico tanto na Síria, quanto no Iraque, dizimando a maior parte do grupo terrorista no ano passado. A Rússia entrou no conflito em 2015, providenciando suporte aéreo e terrestre aos seus aliados pró-governo sírio.