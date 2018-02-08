ONU diz que al-Qaeda ainda é forte, enquanto EI perde força

al-qaeda Crédito: al-qaeda

A rede global da al-Qaeda se mantém "notavelmente resistente", sendo uma ameaça maior em algumas regiões do que o grupo Estado Islâmico, segundo um informe de monitores de sanções da ONU, obtido por agências internacionais na quarta-feira. O EI perdeu seu autoproclamado califado na Síria e Iraque no ano passado, mas a al-Qaeda se mantém resiliente, diz o relatório enviado ao Conselho de Segurança da ONU.

"Os grupos relacionados com a al-Qaeda continuam sendo a ameaça terrorista dominante em algumas regiões, como Somália e Iêmen, um fato demonstrado pelos ataques contínuos e operações frustradas", indica o documento.

Na África Ocidental e no sul da Ásia, os grupos ligados à al-Qaeda representam uma ameaça tão séria quanto os que são próximos ao EI, que "atualmente não conseguem uma posição dominante", acrescentam os especialistas das Nações Unidas.

POTENCIAL DE UNIÃO

Os Estados-membros da ONU veem, no entanto, um potencial de vínculos entre grupos da al-Qaeda e o EI para se apoiarem um nos outros, advertindo que em algumas regiões isto pode ser uma nova ameaça, segundo o informe.

"Estados-membros consideram que existe o potencial de que líderes do EI se trasladem da Líbia a outras zonas de conflito na África ocidental e na região do Sahel, incluindo Mali", segundo os monitores da ONU.

Na Síria, a Frente al-Nusra "continua sendo um dos mais fortes grupos afins a Al-Qaeda em nível global", com seus combatentes "usando ameaças, violência e incentivos materiais" para absorver milícias armadas menores. O braço sírio da al-Qaeda comanda entre 7 mil e 11 mil combatentes, incluindo milhares de estrangeiros, sendo sua maior base de operações a província síria de Idlib.

Na Líbia, o EI segue tentando reconquistar uma base após a perda de Sirte, e reforçou sua presença com combatentes que retornam do Iraque e Síria, acrescenta o documento.