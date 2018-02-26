ONU aprova cessar-fogo na Síria, mas bombas atingem Ghouta Oriental

A região de Ghouta Oriental, reduto rebelde nos subúrbios de Damasco, na Síria, voltou a sofrer bombardeios neste domingo pelas forças governamentais sírias e aliadas. Os ataques acontecem um dia após o Conselho de Segurança da ONU aprovar por unanimidade um cessar-fogo humanitário de 30 dias no país.

"Os ataques foram retomados na manhã de domingo e atingiram particularmente uma área nas proximidades de Duma, a grande cidade de Ghuta Oriental, perto de Damasco", informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os confrontos deixaram 13 mortos entre as forças leais ao regime e seis combatentes mortos do grupo rebelde Yaish al Islam, um dos mais importantes da região, segundo o OSDH, que tem sede no Reino Unido.

"Violentos combates acontecem no setor de Al Marj, que é uma linha de frente", afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman. "Os confrontos são os mais violentos deste mês", completou.

Segundo o último balanço da organização, os últimos sete dias de bombardeios e disparos de artilharia em Ghouta Oriental deixaram 519 civis mortos. Entre eles, 127 crianças e 75 mulheres. O número de feridos subiu para 2514 civis.

A região, o último reduto rebelde próximo a Damasco, é alvo de uma grande operação militar do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, desde 18 de fevereiro.

Neste domingo, foguetes e tiros de artilharia foram registrados em três localidades de Ghuta Oriental, especialmente em Duma, afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Abdel Rahman também afirmou que no sul de Ghuta aconteceram "confrontos entre as forças do regime e o grupo rebelde Yaish al Islam".

Cessar-fogo foi aprovado neste sábado

Após a resistência da Rússia forçar o atraso em mais de um dia a decisão sobre um cessar-fogo temporário na Síria, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade, na noite deste sábado, a trégua humanitária por 30 dias. A decisão deste sábado vem em meio a novos bombardeios do regime de Bashar al-Assad  apoiados pelos russos  contra Ghouta Oriental, reduto rebelde perto de Damasco onde 500 civis foram mortos em sete dias.

A resolução pede expressamente que a trégua seja "implementada e continuada imediatamente, em particular para garantir a entrega imediata, segura, sem impedimentos e contínua, de ajuda humanitária e serviços, a retirada dos doentes e dos feridos em situação crítica e o alívio do sofrimento do povo sírio", afirmou Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.