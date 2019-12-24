Ônibus cai de barranco e deixa 24 mortos na Indonésia

50 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente, na Indonésia Crédito: Reprodução | Redes sociais

Pelo menos 24 pessoas morreram e 13 ficaram gravemente feridas na queda de um ônibus na Indonésia. O acidente aconteceu nesta noite na província de Sumatra do Sul, perto da cidade de Pagar Alam, numa área íngreme e isolada, o que complica as operações de resgate.

O ônibus caiu de uma altura de 150 metros, segundo informou a polícia.

"O ônibus embateu numa barreira de cimento e mergulhou no barranco. Várias vítimas ainda estão presas", acrescentaram os policiais.

O ônibus regional partiu com 27 passageiros e outras pessoas embarcaram durante o percurso, totalizando 50 a bordo no momento do acidente, segundo o testemunho de sobreviventes.

As tragédias são frequentes nas estradas na Indonésia devido ao mau estado de conservação das rodovias e dos veículos e da negligência dos motoristas.

Em setembro, pelo menos 21 pessoas morreram depois que outro ônibus caiu em um barranco na região de Sukabumi, no oeste da ilha de Java.

Alguns meses antes, na mesma região, 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente causado por um passageiro que tentou controlar o volante do veículo, causando uma colisão com duas outras viaturas.