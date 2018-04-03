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Dispositivo inédito

ONG irá certificar veículos contra 'fake news'

Padronização pretende criar maneiras mais confiáveis de lutar contra notícias falsas

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:41
Fake News - Praça Oito Crédito: Arabson
A ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF) lançou nesta terça-feira um dispositivo inédito de luta contra notícias falsas para distinguir os veículos de comunicação, tendo como base critérios éticos e de integridade. Em discussões que duraram meses, para combater a propagação das chamadas "fake news" nas redes sociais a "Journalism Trust Initiative" (JTI ou"Iniciativa para Confiança no Jornalismo, em português) é um sistema que se baseia na autorregulação dos meios, explicou a RSF em um comunicado.
O projeto até agora recebeu três apoiadores: a Agence France-Presse (AFP), a União Europeia de Radiodifusão (UER) e a Global Editors Network (GEN). A atitude consiste em estabelecer normas de referência e, portanto, um padrão de confiabilidade. Segundo a RSF, isso permitiria distinguir positivamente os veículos que trabalham de maneira confiável e ajudar a valorizar seu trabalho. Na prática, as redes sociais (como Facebook e Twitter) e os mecanismos de busca poderiam priorizar, em seus algoritmos, os veículos "certificados" pelo JTI em detrimento de outras fontes.
Segundo a RSF, esses padrões de qualidade vão ajudar a medir o grau de transparência de um veículo, sua independência editorial, o uso de métodos jornalísticos e o respeito por princípios éticos. Essas normas "serão estabelecidas no âmbito de um processo combinado sob o patrocínio do Comitê Europeu de Normatização (CEN)", completou a ONG, acrescentando que os respectivos organismos francês (AFNOR) e alemão (DIN) também estarão envolvidos.
Uma vez que essas normas e padrões estejam estabelecidos, os veículos de comunicação poderão solicitar sua certificação, conforme processo a ser definido.
A medida vem no mesmo momento em que o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, ordenou a revogação de leis que puniriam jornalistas ditos responsáveis por difundir "fake news". A decisão aconteceu menos de 24 horas depois do anúncio oficial e não contou com uma explicação ofiicial.
A atitude foi tomada depois que críticas, feitas por jornalistas e políticos de oposição, de que as novas leis representavam um ataque a liberdade de imprensa, sendo um esforço do governod Modi para tomar o controle da liberdade de expressão próximo às eleições no ano que vem.
 O primeiro-ministro afirma que o decisão sobre imprensa e as "fake news" será revogada e o assunto será discutido no Conselho de Imprensa da Índia e a Associação de Radiodifusores da Índia  afirmou uma autoridade do governo Modi.
Na segunda-feira, o Ministério da Informação afirmou que o governo iria cancelar o registro de jornalistas que difundissem notícias falsas. Após a decisão de Modi, o Ministério anunciou a revogação em um comunicado de apenas uma linha.
Grupos midiáticos receberam bem a decisão, mas alertaram para a possibilidade do governo aind fazer tentivas de controlar a mídia no futuro.
 O governo não tem permissão para controlar a imprensa. O Conselho de Imprensa é a plataforma correta para lidar com qualquer denúncia de "fake news"  afirmou Gautam Lahiri, presidente do Clube de Imprensa da Índia.
Na segunda, a Malásia também tomou medidas importantes com relação às notícias falsas ao aprovadr uma lei contra as fake news, que prevê a prisão de infratores por até seis anos. O governo do primeiro-ministro Najib Razak garantiu uma maioria simples no Parlamento para aprovar o projeto de lei que estabelece multas de até 500 mil ringgit (US$ 123 mil) e um máximo de seis anos de prisão. O texto original havia proposto até 10 anos de prisão para os infratores.
Segundo autoridades do governo, a lei não afetaria a liberdade de expressão e os casos submetidos a ela seriam tratados por meio de um processo judicial independente, o que é bastante criticado por opositores.
 

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