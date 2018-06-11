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Epidemia

OMS diz que surto de ebola no Congo foi estabilizado

Nas três áreas do país atingidas pelo surto da doença, foram registrados 14 suspeitas de infecção e 38 casos confirmados. No total, 28 pessoas morreram e 14 delas testaram positivo para a doença

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 19:54
Ebola - vírus causa no paciente uma febre hemorrágica e apresentada uma das mais altas taxas de letalidade Crédito: Frederick Murphy/CDC
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou nesta segunda-feira (11), durante visita à região afetada pelo ebola na República Democrática do Congo, que a situação melhorou no país.
"A situação se estabilizou, não acabou, mas estamos prudentemente otimistas que vamos poder controlá-la. Ainda falta muito trabalho", disse Tedros ao site Actualité ao chegar na região afetada.
Nas três áreas da República Democrática do Congo atingidas pelo surto da doença, foram registrados 14 suspeitas de infecção e 38 casos confirmados. No total, 28 pessoas morreram e 14 delas testaram positivo para a doença, de acordo com dados do governo local.
O diretor-geral da OMS viajou no domingo (10) ao país pela segunda vez em um mês desde que o surto foi declarado. Tedros voltou a ressaltar que o maior desafio na resposta à doença é a logística, sobretudo na área rural de Iboko, já que é preciso ir a várias comunidades.
Tedros ressaltou ainda que a coordenação com o governo e as demais organizações envolvidas está evoluindo bem. "Estamos fazendo o melhor que podemos", afirmou.
O Ministério de Saúde, junto com a OMS e a Médicos Sem Fronteiras (MSF), realiza há duas semanas uma campanha de vacinação nas três áreas afetadas, imunizando 2.221 pessoas.
Por enquanto, a vacina utilizada é experimental, testada em Guiné após a epidemia registrada entre 2014 e 2016. Esse é o único tratamento autorizado até o momento pelo governo local.
O surto de ebola, inicialmente registrado no noroeste do país, atingiu a cidade de Mbandaka, sendo o novo a afetar o país desde 1976, quando o vírus foi descoberto.
A pior epidemia de ebola conhecida foi declarada em março de 2014, em Guiné, e depois se expandiu para Serra Leoa e Libéria. Mais de 28,5 mil casos foram registrados e 11,3 mil pessoas morreram até janeiro de 2016, quando a OMS declarou o fim do surto.

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