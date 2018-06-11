OMS diz que surto de ebola no Congo foi estabilizado

Ebola - vírus causa no paciente uma febre hemorrágica e apresentada uma das mais altas taxas de letalidade Crédito: Frederick Murphy/CDC

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou nesta segunda-feira (11), durante visita à região afetada pelo ebola na República Democrática do Congo, que a situação melhorou no país.

"A situação se estabilizou, não acabou, mas estamos prudentemente otimistas que vamos poder controlá-la. Ainda falta muito trabalho", disse Tedros ao site Actualité ao chegar na região afetada.

Nas três áreas da República Democrática do Congo atingidas pelo surto da doença, foram registrados 14 suspeitas de infecção e 38 casos confirmados. No total, 28 pessoas morreram e 14 delas testaram positivo para a doença, de acordo com dados do governo local.

O diretor-geral da OMS viajou no domingo (10) ao país pela segunda vez em um mês desde que o surto foi declarado. Tedros voltou a ressaltar que o maior desafio na resposta à doença é a logística, sobretudo na área rural de Iboko, já que é preciso ir a várias comunidades.

Tedros ressaltou ainda que a coordenação com o governo e as demais organizações envolvidas está evoluindo bem. "Estamos fazendo o melhor que podemos", afirmou.

O Ministério de Saúde, junto com a OMS e a Médicos Sem Fronteiras (MSF), realiza há duas semanas uma campanha de vacinação nas três áreas afetadas, imunizando 2.221 pessoas.

Por enquanto, a vacina utilizada é experimental, testada em Guiné após a epidemia registrada entre 2014 e 2016. Esse é o único tratamento autorizado até o momento pelo governo local.

O surto de ebola, inicialmente registrado no noroeste do país, atingiu a cidade de Mbandaka, sendo o novo a afetar o país desde 1976, quando o vírus foi descoberto.