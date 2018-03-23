Oito pessoas são mantidas reféns em supermercado na França

Local da operação policial após relatos de tiros Crédito: Google Maps/Reprodução

Forças de segurança realizam uma operação em um supermercado na cidade de Trèbes, no Sul da França, nesta sexta-feira. A mídia local afirma que há oito reféns e que houve uma troca de tiros no local. O atirador afirmou pertencer ao Estado Islâmico, segundo um promotor ouvido pela emissora BFM TV.

O suspeito se entrincheirou no estabelecimento perto da cidade de Carcassonne, por volta das 11h (7h no horário de Brasília) e abriu fogo contra um segurança da Companhia Republicana de Segurança (CRS), de acordo com o jornal local "La Depeche".

As autoridades, porém, ainda não apresentaram mais detalhes sobre a operação policial. A prefeitura do departamento de Aude, em Languedoc-Roussillon afirmou, no Twitter, que a região do supermercado está interditada.

Com base em informações prelimilares da investigação, o jornal informa que o açougueiro do supermercado Super U foi morto. Segundo o sindicato da polícia Unsa, um grupo da CRS estava voltando de uma corrida em Carcassonne, seguido de uma vitória, quando ele sacou uma arma e disparou cinco vezes. Um dos seguranças teria sido ferido no ombro.