Mundo

'Odiava ter traços asiáticos, não ter olhos azuis ou cabelo loiro': estrela de 'Guerreiras do K-Pop' fala sobre sua infância difícil nos EUA

A atriz coreano-americana Arden Cho, responsável pela voz em inglês da personagem Rumi de 'Guerreiras do K-Pop', conta à série Mulheres Globais da BBC suas dificuldades para ser aceita durante a infância no Estado americano do Texas.

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:24

Arden Cho é a voz em inglês da personagem Rumi em Crédito: BBC

"Eu odiava ter traços asiáticos, não ter olhos azuis e cabelo loiro, o que era bonito na época", relembra a atriz Arden Cho, responsável pela voz em inglês da personagem Rumi, estrela do filme de animação recordista de audiência da Netflix, Guerreiras do K-Pop.

Em entrevista ao Serviço Mundial da BBC para a série Mulheres Globais, Cho, de 40 anos, descreve sua infância no Texas (Estados Unidos), como a filha mais velha de pais imigrantes da Coreia e sua luta em busca da aceitação na sociedade americana.

O filme conta a história de um trio feminino de K-pop que precisa salvar o mundo das forças do mal. Rumi precisa enfrentar sua identidade como parte humana, parte demônio.

Quando Cho leu o roteiro pela primeira vez, sua identificação foi imediata.

"Nasci na América e me sentia americana, mas havia pessoas que me tratavam como se eu não fosse", ela conta, "e eu tentava encontrar minha identidade como asiático-americana, como coreano-americana, como mulher".

Todos estes elementos que fizeram parte do início da sua vida estavam presentes na jornada de Rumi.

"Honestamente, posso dizer que, em diferentes momentos da vida, eu me odiei muito e queria ser outra pessoa. Quando somos crianças, o que você vê se torna o que irá ser no futuro e eu sinto que simplesmente não via muitas pessoas parecidas comigo."

Para Cho, Crédito: Netflix

Quando foi lançado pela Netflix, em junho, Guerreiras do K-Pop registrou 33 milhões de visualizações em apenas duas semanas, atingindo o top 10 da Netflix em 93 países.

Para Cho, estrelar o primeiro filme de animação de Hollywood ambientado na Coreia, com personagens coreanos, foi "um sonho que se tornou realidade". Mas também fez dela um poderoso modelo para as crianças asiático-americanas, do tipo que ela não teve quando era jovem.

Cho conta que muitos coreano-americanos disseram a ela que este é "um momento reconfortante". Eles estão orgulhosos, pela primeira vez, pela sua dupla bagagem e cultura.

"Sinto que o K-pop realmente, de verdade, abriu o caminho", afirma ela. "A beleza coreana teve um grande impacto e fez as pessoas amarem a Coreia."

"Mas acho que este filme foi além. Todos, agora, querem ir para a Coreia."

O sucesso da animação não era tido como certo. E Cho relembra sua percepção de que a equipe de produção "às vezes, parecia enfrentar um desafio, como se escalasse uma montanha".

"Percebo como é horrível dizer isso, mas, sempre que há um projeto liderado por asiáticos, as pessoas sentem que há um risco", ela conta. Por isso, ao aceitar o papel, Cho se esforçou para conhecer pessoalmente todas as pessoas que trabalharam no filme.

As atrizes Ji-Young Yoo (esq.) e May Hong (dir.) também emprestaram suas vozes para a animação Crédito: Getty Images

A animação foi lançada no momento em que se intensificavam as batidas anti-imigração nos Estados Unidos, que geraram protestos em muitos Estados do país.

As batidas fazem parte do projeto de deportações em massa do presidente americano Donald Trump, buscando atingir pessoas que se encontram no país ilegalmente.

Como asiático-americana que mora nos Estados Unidos, esta situação "é desoladora e decepcionante", segundo Cho. "Os imigrantes transformaram a América no que ela é hoje."

A imprensa coreana calcula que até 150 mil imigrantes coreanos sem documentos, incluindo crianças adotadas, estariam sujeitos à deportação.

Cho conta que, quando era mais jovem, as pessoas não sabiam o que significava ser coreano nos Estados Unidos Crédito: BBC

Ao chegar à idade adulta, Cho acabou percebendo que o racismo que ela vivenciou quando era mais jovem se devia, principalmente, à falta de conhecimento. As pessoas não sabiam o que significava ser coreano ou asiático.

"Mas, nos dias de hoje e na situação atual, percebo que o mundo e as pessoas deveriam saber mais, o que é muito decepcionante", ela conta. "Às vezes, acho que nos sentimos sem esperança."

Por isso, parece muito especial, segundo ela, que Guerreiras do K-Pop possa trazer "esperança, alegria e amor para todas essas comunidades distintas".

"Talvez por isso este seja meio que o filme do verão, pois simplesmente precisávamos de um pouco de esperança, de algo que nos unisse a todos."

O crescimento da inteligência artificial é uma preocupação importante para a indústria cinematográfica. O fenômeno levanta a possibilidade de que, no futuro, a IA possa ser empregada para produzir filmes de animação como Guerreiras do K-Pop.

Cho sabe que a IA já está sendo empregada para reproduzir as vozes dos atores, mas quer "ter esperança na humanidade" e acreditar que as pessoas continuarão buscando a arte criada por seres humanos.

"Sim, tenho certeza de que haverá atores e cantores de IA", prossegue ela. "Sei que eles já existem."

"Sei que nossas vozes já estão sendo manipuladas, mas espero que as pessoas tenham um pouco de respeito, vontade e amor pelo que é real."

A trilha sonora de Guerreiras do K-Pop também vem dominando as paradas de sucesso globais. Sete de suas faixas estão no Top 100 da Billboard.

A animação conta com sua própria fan art e o público de todo o mundo pede uma continuação.

Cho conta que gostaria de poder responder se isso irá acontecer. Mas ela e os fãs precisarão esperar a luz verde da Netflix ou da Sony Pictures Entertainment, produtora do filme.

"Sei que há muitos rumores, ouvi coisas maravilhosas", revela Cho.

"Vamos aguardar, acho que todos no mundo inteiro iriam se rebelar se não houvesse uma continuação."

null Crédito: BBC

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta