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BBC Brasil

O raríssimo gafanhoto rosa registrado por fotógrafo amador em seu jardim

O eristrismo no gafanhoto-do-campo é causado por uma mutação genética; um fotógrafo amador do País de Gales teve a felicidade de avistar um recentemente, em seu próprio jardim

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 18:19

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 jul 2023 às 18:19
Imagem BBC Brasil
Gary Phillips achou o raro gafanhoto rosa em seu jardim enquanto podava flores Crédito: Gary Phillips
Um fotógrafo amador encontrou uma grata — e colorida — surpresa em seu jardim, no País de Gales: avistou um raro gafanhoto rosa enquanto podava suas dálias.
Apesar de seu pequeno tamanho, o rosa choque do gafanhoto se destacou enquanto o inseto pulava no quintal, no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey.
"Nunca tinha ouvido falar deles", disse Gary Phillips, 65 anos, que rastejou pelo jardim com sua câmera para tirar algumas fotos.
"Eu tive que focar com atenção naquilo que eu tinha visto, e eu percebi que era um gafanhoto rosa — que eu imaginei que fosse muito raro."
Os gafanhotos-do-campo são comuns em todo o Reino Unido e presentes em outros países europeus, além de alguns da Ásia. Ele geralmente é verde, marrom, ou uma combinação dos dois.
Em raras ocasiões, uma mutação genética faz com que eles fiquem rosados.
Imagem BBC Brasil
Os gafanhotos-do-campo são mais comuns nas cores verde e marrom; o rosa é raro e torna esses insetos mais visíveis para predadores Crédito: Gary Philips
A raridade é explicada, em parte, porque sua cor vívida torna mais difícil que esses insetos se escondam de predadores, o que os faz sobreviver por menos tempo.
Paul Hetherington, da organização dedicada à conservação Buglife, explica que a cor rosa do gafanhoto é causada por um gene recessivo que pode ser transmitido de geração em geração.
O fenômeno é conhecido como eritrismo, o qual leva à produção de muito pigmento vermelho e pouco preto.

'Simplesmente maravilhosos'

As mudanças na cor da grama conforme as estações mudam podem facilitar ou dificultar o avistamento do gafanhoto rosa.
Hetherington diz que é raro avistar um se você não estiver procurando ativamente.
"Se você procurar por eles em qualquer gramado, as chances de vê-los são realmente muito altas", diz, acrescentando que ele mesmo já viu três.
“É incrível ver a beleza dessas criaturas. Eles são simplesmente maravilhosos."

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