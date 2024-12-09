O que se sabe sobre suspeito do assassinato de CEO em Nova York

Luigi Mangione, de 26 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo depois de ser reconhecido por um funcionário de um McDonald's em Altoona, Pensilvânia. A prisão ocorreu após dias de intensas buscas.

Ele estava carregando uma arma e "várias identidades falsas" — incluindo um documento de Nova Jersey que correspondia à identidade que o suspeito pelo assassinato usou para fazer check-in em um albergue em Nova York antes do crime.

Ele também carregava um manifesto manuscrito de três páginas que incluía queixas sobre o sistema de saúde dos EUA e que demonstrava as "motivações e a mentalidade" do suspeito, segundo a polícia.

Mangione foi consirado uma "pessoa de grande interesse" — termo usado nos EUA para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação.

Mangione, 26 anos, foi considerado 'pessoa suspeita' no caso Crédito: NEW YORK POLICE DEPARTAMENT

Mangione nasceu e foi criado no Estado de Maryland e tem laços em São Francisco, Califórnia, de acordo com Joseph Kenny, chefe de detetives de Nova York.

O suspeito não tem prisões anteriores em Nova York e seu último endereço foi em Honolulu, Havaí, segundo a polícia.

Ele frequentou uma escola particular só para meninos em Baltimore, Maryland, chamada Gilman School. Mangione já foi orador da sua turma.

"Esta é uma notícia profundamente angustiante em cima de uma situação já terrível. Nossos corações estão com todos os afetados", escreveu a escola em um e-mail.

Mangione é graduado pela Universidade da Pensilvânia, onde recebeu diplomas de bacharel e mestre em ciência da computação, e fundou um clube de desenvolvimento de videogames.

Um amigo que frequentou a universidade na mesma época descreveu Mangione como uma "pessoa supernormal" e "inteligente".

"Eu nunca esperaria isso", disse o amigo.

Mangione trabalhou como engenheiro de dados para a TrueCar, um site de varejo digital para carros novos e usados, de acordo com seus perfis nas redes sociais.

Um porta-voz da empresa disse à BBC que ele não trabalha lá desde 2023.

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Mangione também já trabalhou como estagiário de programação para a Fixarixis, uma desenvolvedora de videogames.

Ele vem de uma família proeminente na área de Baltimore, cujos negócios incluem um clube de campo e casas de repouso, de acordo com a mídia local.

Ele é primo do parlamentar estadual republicano Nino Mangione, ainda segundo veículos de imprensa da região.

Perfis nas redes sociais aparentemente pertencentes a Mangione dão pistas sobre sua possível linha de pensamento.

Uma pessoa com seu nome e foto tinha uma conta no Goodreads, um site de resenhas de livros. Lá, ele deu quatro estrelas a um texto chamado Industrial Society and Its Future ("A Sociedade Industrial e o seu Futuro"), de Theodore Kaczynski — mais conhecido como "manifesto Unabomber ".

A partir de 1978, Kaczynski provocou bombardeios que mataram três pessoas e feriram dezenas, até ser preso em 1996.

Em sua resenha, Mangione escreveu: "Quando todas as outras formas de comunicação falham, a violência é necessária para sobreviver. Você pode não gostar de seus métodos, mas para ver as coisas da perspectiva dele, não é terrorismo, é guerra e revolução."

"'A violência nunca resolveu nada' é uma declaração proferida por covardes e predadores."