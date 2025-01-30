O que se sabe sobre colisão de avião da American Airlines com helicóptero militar em Washington

Barcos estão fazendo resgate no rio Potomac Crédito: Getty Images

Um avião com 64 passageiros e tripulantes caiu em um rio em Washington DC após colidir no ar com um helicóptero do Exército dos EUA.

Até agora, 19 corpos foram retirados do rio Potomac, onde equipes de busca e resgate estão vasculhando as águas em temperaturas congelantes, de acordo com a rede CBS.

As autoridades dos EUA estão investigando o incidente. O Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, nas proximidades, suspendeu todos os voos.

O que aconteceu?

Por volta das 21h locais (23h no horário de Brasília) na quarta-feira (29/1), um jato da PSA Airlines operando como American Airlines 5342 colidiu com um helicóptero do Exército dos EUA ao se aproximar do Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, de acordo com a Administração Federal de Aviação.

O avião de passageiros, um Bombardier CRJ700, partiu de Wichita, Kansas, e transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, de acordo com a American Airlines.

O Pentágono disse que o helicóptero envolvido era um Sikorsky H-60 ​​que decolou de Fort Belvoir, na Virgínia.

Três soldados dos EUA estavam a bordo da aeronave do Exército, disse a prefeita de Washington, Muriel Bowser.

A FAA disse que investigaria o incidente, juntamente com o National Transportation Safety Board (NTSB).

Houve vítimas?

Autoridades em Washington DC se recusaram a confirmar relatos de vítimas durante uma coletiva de imprensa, dizendo que estavam focadas no esforço de resgate.

No entanto, a CBS informou que 19 corpos foram retirados da água.

A imprensa americana noticiou que o avião de passageiros estava partido ao meio no rio Potomac, e o helicóptero estava de cabeça para baixo na água.

Cerca de 300 socorristas em barcos foram mobilizados para procurar sobreviventes, disse o chefe dos Serviços de Incêndio e Emergência de Washington, John Donnelly.

"O desafio é o acesso. Há vento e pedaços de gelo (na água). É perigoso e difícil trabalhar", disse ele.

O que as testemunhas oculares estão dizendo?

Ari Schulman disse à NBC Washington que viu o avião cair enquanto dirigia na George Washington Parkway, rodovia próxima do aeroporto.

Ele disse que a aproximação do avião parecia normal, até que viu a aeronave se inclinando fortemente para a direita, com faíscas na sua parte inferior.

Naquele momento, ele disse que sabia que algo estava "muito, muito errado". Ele disse que a parte inferior de um avião não deveria ser visível no escuro.

As faíscas, segundo Schulman, iam do nariz do avião até a cauda.

Jimmy Mazeo disse que viu o acidente enquanto jantava com sua namorada em um parque perto do aeroporto.

Ele se lembra de ter visto um "clarão branco" no céu e que os aviões voando para o Aeroporto Ronald Reagan pareciam estar seguindo "padrões irregulares".

Mazeo disse que só percebeu a gravidade da situação quando viu os serviços de emergência começarem a chegar ao local.

O que as autoridades dos EUA estão dizendo?

O presidente Donald Trump disse que foi informado sobre o "terrível acidente" e que estava monitorando a situação de perto.

"Que Deus abençoe suas almas", disse ele em uma declaração. "Obrigado pelo trabalho incrível que está sendo feito por nossos primeiros socorristas."

Em sua conta de mídia social TruthSocial, ele também levantou questões sobre como o incidente poderia ter acontecido. "Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. NÃO É BOM!!!"

O vice-presidente JD Vance pediu orações para aqueles que estavam no incidente.

O secretário de Defesa Pete Hegseth e o secretário de Transportes Sean Duffy, cujas nomeações foram confirmadas recentemente, também disseram que estavam monitorando a situação.

Questionado se as rotas de voo perto do aeroporto Ronald Reagan seriam alteradas após o incidente, Duffy disse: "tomaremos as medidas adequadas se necessário".

"Haverá uma revisão do que aconteceu aqui esta noite", disse ele.