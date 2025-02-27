O que se sabe sobre a morte do premiado ator Gene Hackman e esposa

Gene Hackman com a esposa Betsy Arakawa no Globo de Ouro de 2003 Crédito: Getty Images

astro americano de cinema Gene Hackman, sua esposa, Betsy Arakawa, e seu cachorro foram encontrados mortos em sua casa em Santa Fé, no Estado do Novo México, informaram as autoridades americanas nesta quinta-feira (27/2).

Em uma carreira de mais de seis décadas, Hackman recebeu dois Oscars por seu trabalho em Operação França (melhor ator protagonista) e Os Imperdoáveis (melhor ator coadjuvante).

Uma declaração do xerife do condado de Santa Fé, no Novo México, disse: "Podemos confirmar que Gene Hackman e sua esposa foram encontrados mortos na tarde de quarta-feira (26/2) em sua residência na Sunset Trail.

"Esta é uma investigação em andamento — no entanto, neste momento não acreditamos que crime tenha sido um fator [nas mortes]."

Hackman tinha 95 anos e sua esposa, 64, ela era pianista clássica.

Ele ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel como Jimmy "Popeye" Doyle no suspense Operação França, de William Friedkin, em 1971, e também de melhor ator coadjuvante por interpretar Little Bill Daggett no filme de faroeste Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, em 1992.

Seus outros papéis indicados ao Oscar foram no filme Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas, de 1967, como Buck Barrow, em seu papel de destaque, e em Meu Pai, um Estranho, de 1970, além de um agente policial em Mississippi em Chamas (1988).

O gabinete do xerife do Condado de Santa Fé disse: "Em 26 de fevereiro de 2025, aproximadamente às 13h45, os policiais do Condado de Santa Fé foram enviados a um endereço na Old Sunset Trail, em Hyde Park, onde Gene Hackman, 95, e sua esposa Betsy Arakawa, 64, e um cachorro foram encontrados mortos."

Gene Hackman é um dos atores mais conhecidos de sua geração Crédito: Getty Images

O astro interpretou mais de cem papéis em sua vida, incluindo Lex Luthor em filmes do Superman nas décadas de 1970 e 1980.

Ele também estrelou os filmes de sucesso O Júri, A Conversação (de Francis Ford Coppola) e Os Excêntricos Tenenbaums (de Wes Anderson).

Além de ganhar o Oscar, ele também ganhou dois Bafta, quatro Globos de Ouro e um Screen Actors Guild Award.

Sua última aparição no cinema foi como Monroe Cole em Uma Eleição Muito Atrapalhada, em 2004. Depois disso, ele se afastou de Hollywood para viver uma vida mais tranquila no Novo México.

Gene Hackman esteve em Crédito: Getty Images

Nascido na Califórnia em 1930, Hackman se alistou no exército aos 16 anos, tendo mentido sobre sua idade. Ele serviu por quatro anos e meio.

Ele foi destacado para a China, Havaí e Japão antes de ser dispensado em 1951.

Após o serviço militar, depois de viver e trabalhar em Nova York e estudar jornalismo e produção televisiva na Universidade de Illinois, ele decidiu voltar para a Califórnia para perseguir seu sonho de virar ator.

Hackman ingressou na companhia de teatro Pasadena Playhouse na Califórnia, onde fez amizade com o jovem Dustin Hoffman.

"Acho que eu queria ser ator desde os meus 10 anos, talvez até mais novo que isso", ele disse, em entrevista. "[Por causa de] lembranças dos primeiros filmes que eu tinha visto e atores que eu admirava, como James Cagney, Errol Flynn, esses caras de filmes românticos de ação."

"Quando vi aqueles atores, senti que poderia fazer isso. Mas fiquei em Nova York por cerca de oito anos antes de ter um emprego. Vendi sapatos femininos, lustrei móveis de couro, dirigi um caminhão."

"Acho que se você tem força e quer muito, você consegue."

Ele acrescentou que "queria atuar", mas "sempre esteve convencido de que os atores tinham que ser bonitos".

"Isso veio dos dias em que Errol Flynn era meu ídolo. Eu saía do teatro e ficava assustado quando olhava no espelho porque eu não me parecia com Flynn. Eu me sentia como ele."

Gene Hackman ganhou Oscar pelo filme Crédito: Getty Images

Ele voltou para Nova York em 1963, atuando em produções de teatro fora do circuito da Broadway e com papéis menores na TV.

Foi na década de 1970 que ele começou a ganhar fama, primeiro como o detetive de Nova York Jimmy "Popeye" Doyle, o protagonista de Operação França.

A partir daí, ele se tornou uma figura conhecida do cinema em filmes de catástrofe como O Destino do Poseidon, de 1972.

Hackman e sua primeira esposa, Faye Maltese, ficaram juntos por 30 anos e criaram três filhos antes de se divorciarem em 1986.

Em seus últimos anos, ele e sua segunda esposa, Betsy, uma pianista clássica, ficaram longe dos holofotes, exceto por uma rara aparição pública juntos no Globo de Ouro de 2003, onde ele ganhou o prêmio Cecil B. deMille.

Em 2008, ele disse à Reuters: "Não dei uma entrevista coletiva para anunciar minha aposentadoria, mas sim, não vou mais atuar."

"Nos últimos anos, me disseram para não dizer isso, caso surgisse algum papel realmente maravilhoso, mas eu realmente não quero mais fazer isso."

Ele disse que estava se concentrando em sua paixão por escrever romances.

"Fui treinado para ser ator, não uma estrela. Fui treinado para interpretar papéis, não para lidar com fama, agentes, advogados e imprensa", ele disse, em entrevista.