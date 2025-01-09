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O que são os ventos de Santa Ana, que tornam incêndios em Los Angeles 'incontroláveis'

Os ventos de Santa Ana ocorrem várias vezes ao ano e complicam o controle das chamas porque fazem com que os fogos florestais se propaguem mais rapidamente.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 jan 2025 às 07:44

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 07:44

Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Incêndios florestais queimaram bairros inteiros, forçaram a evacuação de milhares de pessoas e causaram várias mortes no condado de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.
A emergência começou quando as primeiras chamas surgiram, na manhã de terça-feira (7/1), em Pacific Palisades, um bairro rico que fica entre as Montanhas de Santa Monica e o Oceano Pacífico.
Nas horas que se seguiram, pelo menos outros três grandes incêndios ocorreram em outras áreas de Los Angeles.
O motivo pelo qual os bombeiros não conseguiram conter os incêndios são os chamados ventos de Santa Ana, que têm alimentado e espalhado as chamas.
São ventos secos que removem a umidade da vegetação e facilitam o início dos incêndios, de acordo com Simon King, apresentador de meteorologia da BBC.
Uma vez que o fogo começa, os ventos também o ajudam a se espalhar facilmente.
Imagem BBC Brasil
O incêndio começou na área de Pacific Palisades, entre as Montanhas de Santa Monica e o Oceano Pacífico Crédito: Getty Images
As rajadas de ar começaram a diminuir um pouco durante a quarta-feira (8/1).
Mesmo assim, King aponta que os ventos ainda continuarão muito fortes, o que dificulta o combate aos incêndios em algumas áreas.
Imagem BBC Brasil
Além do problema em Palisades, outros três grandes incêndios florestais afetam o condado de Los Angeles Crédito: Getty Images

Qual é a origem dos ventos de Santa Ana?

Os ventos de Santa Ana ocorrem quando uma grande área de alta pressão se instala no interior do oeste dos EUA, ao redor da Grande Bacia, uma área que inclui grande parte de Nevada, Utah, Idaho e o sudeste do Oregon, explica Matt Taylor, meteorologista da BBC .
Essas regiões são geralmente desérticas, o que significa que ventos secos fluem de leste a oeste e chegam à Califórnia sem umidade, de acordo com uma publicação do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês).
O NWS detalha que esses ventos fortes podem causar danos significativos às propriedades, mas também aumentam o risco de incêndios florestais devido à secura e à velocidade com que as chamas podem se espalhar.
Imagem BBC Brasil
Os ventos de Santa Ana são secos, então eles sugam a umidade da vegetação e fazem com que os incêndios florestais se espalhem mais rapidamente Crédito: Getty Images
Os ventos de Santa Ana ficam ainda mais secos à medida que descem das montanhas, continua Taylor.
Como um grande secador de cabelo, eles removem parte da umidade da vegetação.
Isso significa que o fogo pode se espalhar mais rápido, já que plantas e árvores queimam mais facilmente.
Esses ventos ocorrem inúmeras vezes ao longo do ano.
"Os ventos de Santa Ana geralmente acontecem durante os meses mais frios, entre o final de setembro e maio, e duram apenas alguns dias. Mas em raras ocasiões eles podem continuar por até uma semana", acrescenta o especialista.
Imagem BBC Brasil
Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas em Los Angeles Crédito: Getty Images

Quão fortes são os ventos de Santa Ana?

Segundo Taylor, é a força dos ventos que ajuda os incêndios a se espalharem com mais rapidez.
Velocidades de vento de 95 a 130 km/h são comuns, mas rajadas de até 160 km/h podem ocorrer durante os piores eventos do tipo.
Quando esse tipo de intensidade continua por vários dias, pode ficar muito difícil a tarefa dos serviços de emergência de conter os incêndios, explica Taylor.
Rajadas de vento também aumentam a imprevisibilidade da propagação.
Ninguém sabe ao certo a origem do nome do fenômeno, mas acredita-se que seja inspirado no cânion de Santa Ana, localizado no condado de Orange, no sul da Califórnia.

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