Mundo

O que nova autópsia diz sobre morte de Juliana Marins no Monte Rinjani

Análise do corpo realizada no Brasil aponta a hemorragia interna provocada por múltiplas lesões como a causa da morte, mas diz que não é possível precisar quando o óbito aconteceu exatamente.

O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro concluiu a segunda autópsia do corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu num acidente enquanto escalava o Monte Rinjani, na Indonésia. >

Vinicius de Moraes seria cancelado hoje? O lado machista do poeta que foi expulso do Itamaraty

O que nova autópsia diz sobre morte de Juliana Marins no Monte Rinjani

O laudo, obtido e divulgado em primeira mão pelo G1, destaca que o estado de conservação do corpo comprometeu análises periciais mais precisas, para determinar exatamente o momento da morte.>

O exame indicou que o embalsamento realizado na Indonésia, antes do transporte do corpo para o Brasil, dificultou que os especialistas precisassem não apenas o horário em que ocorreu o óbito, mas também a avaliação de sinais clínicos como desidratação, indícios de violência sexual ou hipotermia .>

O corpo de Marins foi encontrado quatro dias depois do acidente. Ela caiu numa encosta por volta das 6h da manhã (horário local) do dia 21 de junho — 19h de Brasília de 20/6.>

Um monitoramento feito com drones e equipes de resgate ao longo dos dias revelou que a brasileira foi parar em distâncias cada vez mais profundas. Inicialmente, ela foi encontrada a 200 metros de distância da trilha. Depois, a 400m. Quando o corpo foi retirado, ele estava entre 500m e 600m.>

Em entrevista à BBC News Brasil , o irlandês Paul Farrell — que sofreu um acidente parecido, mas foi resgatado com vida — conta que o terreno do Monte Rinjani é muito instável, cheio de pedregulhos que dificultam a caminhada e propiciam quedas.>

O laudo do IML do Rio de Janeiro determinou que a causa da morte de Marins foi uma hemorragia interna, causada por lesões traumáticas múltiplas. >

Ela teve fraturas graves na pelve, no tórax e no crânio relacionadas a um forte impacto.>

As evidências encontradas pelos legistas indicam que esses ferimentos são letais em curto prazo, mas é possível que ela tenha sofrido um período curto de agonia física e psíquica, além de estresse endócrino, metabólico e imunológico, antes de morrer. >

Embora os especialistas apontem que seja impossível precisar a hora da morte pela ausência de evidências e parâmetros confiáveis, eles estimam que ela possa ter sobrevivido 15 minutos após sofrer o alto impacto que causou as múltiplas lesões corporais. >

O que diz a autópsia feita na Indonésia

A família de Marins entrou na Justiça para garantir que uma nova análise do corpo fosse realizada no Brasil. >

Além da Polícia Civil, o procedimento contou com a contribuição de um perito particular, informa o G1.>

"Encontramos arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, no ombro, na coluna e na coxa. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento", detalhou o médico forense Ida Bagus Alit à imprensa.>

"A vítima sofreu ferimentos devido à violência e fraturas em diversas partes do corpo. A principal causa de morte foram ferimentos na caixa torácica e nas costas", disse o especialista.>

O corpo da jovem chegou ao Hospital Bali Mandara, em Bali, por volta das 11h35 (horário de Brasília) do dia 26/6 para autópsia. >

Ele foi levado do Hospital Bhayangkara, na província onde o vulcão está localizado, de ambulância, já que não há peritos na província.>

"Por exemplo, havia um ferimento na cabeça, mas nenhum sinal de hérnia cerebral. A hérnia cerebral geralmente ocorre de várias horas a vários dias após o trauma. Da mesma forma, no tórax e no abdômen, houve sangramento significativo, mas nenhum órgão apresentou sinais de retração que indicassem sangramento lento. Isso sugere que a morte ocorreu logo após os ferimentos", explicou.>

Questionado, no entanto, sobre a estimativa da hora da morte da brasileira, o médico forense Alit respondeu: "De acordo com meus cálculos, a vítima morreu na quarta-feira, 25 de junho, entre 1h e 13h (horário local).">

Mas ele observou que é difícil determinar a hora exata da morte devido a vários fatores, incluindo a transferência do corpo da Ilha de Lombok, onde se localiza o Monte Rinjani, para Bali dentro de um freezer — uma viagem que levou várias horas.>

"No entanto, com base em sinais observáveis, estima-se que a morte tenha ocorrido logo após os ferimentos", disse o médico.>

A cronologia do caso

Marins caiu por volta das 6h (horário local) do sábado (21/6), ou 19h de sexta-feira (20/6), pelo horário de Brasília.>

Horas depois da queda, ela foi vista sentada na encosta ainda com movimentos, em imagens captadas por drone de turistas.>

Segundo o chefe do Parque Nacional do Monte Rinjani (TNGR), Yarman Wasur, a informação inicial era de que Marins teria caído inicialmente em um barranco a cerca de 200 metros de profundidade. >

No entanto, quando a equipe foi até o local e pilotou o drone, a vítima não estava mais visível no ponto estimado inicialmente.>

Dois dias depois, 23/6, o perfil oficial do Parque Nacional do monte Rinjani no Instagram informou que Marins havia sido localizada por socorristas por meio de um drone, presa em uma encosta rochosa a uma profundidade estimada de 500 metros. >