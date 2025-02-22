O que é a 'teoria do louco' de Trump em política externa e por que ela é muito mais arriscada em economia?

Trump quer ser visto como uma pessoa imprevisível, capaz de lançar um ataque de fúria contra aqueles que se colocam no seu caminho Crédito: Getty Images

"Não conseguimos contê-lo quando ele está com raiva, e com a mão no botão nuclear".

Esta foi a mensagem que o então presidente dos Estados Unidos Richard Nixon , quis passar ao Vietnã do Norte para fazer seu inimigo acreditar que ele era completamente louco, e seria capaz de fazer qualquer coisa se eles não se rendessem.

O atual presidente americano, Donald Trump , tem uma estratégia semelhante.

Mas, em vez do botão nuclear, uma das principais táticas do segundo governo do republicano é o botão de tarifas.

Em uma reunião com o conselho editorial do Wall Street Journal antes da eleição, o magnata já havia mostrado suas cartas ao responder sobre o que aconteceria se o presidente chinês, Xi Jinping , fizesse algo contra Taiwan , e se ele usaria força militar.

"Não precisaria fazer isso porque ele me respeita, e sabe que sou completamente louco", ele respondeu.

"Eu diria a ele: se vocês forem para Taiwan, sinto muito, mas vou cobrar um imposto (tarifa) de 150% a 200% de vocês", acrescentou.

Ao usar a taxação das importações de produtos estrangeiros como arma, Trump está buscando outros objetivos, como conter os imigrantes indocumentados e o tráfico de fentanil , um analgésico 50 vezes mais potente que a heroína, que provocou uma crise de saúde no país.

Mas, diferentemente dos resultados que pode proporcionar na política externa, na economia é uma jogada muito mais arriscada.

"O que Trump está fazendo é gerar muita incerteza, e isso afeta o crescimento", explica à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, Javier Díaz Giménez, doutor em economia e professor da Escola de Negócios IESE da Universidade de Navarra, na Espanha.

"Conflitos e tensões são sempre contra os negócios, não a favor deles", acrescenta.

As novas tarifas

Díaz Giménez ressaltou que, até o momento, as únicas tarifas implementadas pelos EUA são as tarifas de 10% sobre as importações da China , e que as demais até agora foram apenas anúncios ou ameaças.

Após assumir o cargo em 20 de janeiro, Trump assinou ordens executivas para impor uma tarifa de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses, mas rapidamente as suspendeu por um mês após negociações com os governos de Claudia Sheinbaum e Justin Trudeau, respectivamente.

No início da semana passada, o presidente assinou uma ordem executiva para impor uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio a partir de 12 de março.

Inicialmente, ele disse que isso se aplicaria a todos os países, mas depois afirmou que consideraria a possibilidade de isentar a Austrália porque tem um superávit comercial com o país.

E, na última quinta-feira (13/2), anunciou tarifas recíprocas para qualquer país que cobre taxas de importação dos EUA.

As ordens executivas de Trump são sua arma para ameaçar outros países Crédito: Getty Images

"É justo para todos, nenhum outro país pode reclamar. Tudo o que eles precisam fazer é reduzir suas tarifas ou não cobrá-las", disse ele a jornalistas na Casa Branca.

E na rede social Truth Social ele acrescentou que países com sistema de IVA (imposto sobre valor agregado) também vão pagar tarifas nos EUA, porque o sistema é "muito mais punitivo do que uma tarifa".

Quase todos os países do mundo possuem IVA em seu sistema tributário, com exceção dos EUA e de alguns paraísos fiscais.

Essas tarifas recíprocas podem ser implementadas depois de 1º de abril, segundo o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick.

"Há muita incerteza, portanto, se estou no conselho de qualquer empresa do planeta, eu penso: como isso nos afeta?", diz Díaz Giménez.

"Agora, você precisa administrar um mundo volátil e muito barulhento, no qual você não sabe o que esperar, e isso te distrai do seu negócio", acrescenta o economista.

A 'teoria do louco' em seu primeiro governo

Durante seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as importações de alumínio do Canadá, México e União Europeia.

Porém, mais tarde, os EUA chegaram a um acordo com o Canadá e o México para acabar com essas tarifas, embora os impostos sobre as importações do bloco europeu tenham permanecido em vigor até 2021.

E, também durante seu primeiro governo, ele isentou a Argentina e o Brasil, países com os quais foram acordadas cotas, de tarifas sobre aço e alumínio.

Em um artigo que analisa as diferentes — e, às vezes, contraditórias — mensagens de vários altos funcionários do governo Trump sobre questões como a guerra entre Rússia e Ucrânia ou sua proposta para o futuro de Gaza , o jornalista Tom Bateman, correspondente da BBC no Departamento de Estado dos EUA, diz que a incerteza da política externa pode ser algo deliberado por parte de Trump, e estar alinhada com a "teoria do louco".

"Isso sugere que ser poderoso, mas imprevisível, é uma forma de manter os aliados próximos e, ao mesmo tempo, coagir os adversários. Isso também explicaria a sensação de que seus próprios funcionários estão saindo da linha, mas dentro dos parâmetros das posições amplamente conhecidas de Trump", avalia Bateman.

"Mas, como o nome desta teoria sugere, ela também traz riscos consideráveis de erros de cálculo em um mundo já violento e incerto", ele acrescenta.

Díaz Giménez acredita, por sua vez, que "nos próximos quatro anos, os EUA vão ser um parceiro em que não se pode confiar, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento".