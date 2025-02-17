Reportagem removida: O que descobrimos ao acompanhar a vida de três crianças sobrevivendo à guerra em Gaza

Desde que este documentário foi veiculado, a BBC tomou conhecimento de que o pai de Abdullah, a criança que narra o filme, trabalhou como vice-ministro da Agricultura para o governo em Gaza comandado pelo Hamas. O filme apresenta histórias importantes que consideramos que devem ser contadas sobre experiências de crianças em Gaza.
Diante dos contínuos questionamentos sobre o documentário, a BBC publicou uma declaração atualizada (em inglês) em nossa página de Correções e Esclarecimentos explicando que o filme não estará disponível na plataforma iPlayer, disponível no Reino Unido, enquanto buscamos mais informações junto à produtora do documentário e, portanto, esta reportagem a respeito do filme também foi tirada do ar.
Atualização
21/02/2025 - 5:00
A reportagem da BBC "O que descobrimos ao acompanhar a vida de três crianças sobrevivendo à guerra em Gaza" foi veiculada por A Gazeta em 17/02/2025. No entanto, em 21/02/2025, a BBC solicitou a remoção do conteúdo.