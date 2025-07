Mundo

O que contém a polêmica caixa de ajuda distribuída pela Fundação Humanitária de Gaza?

Especialistas consultados pela BBC criticam o valor nutricional dos alimentos que a instituição questionada, apoiada pelos EUA e por Israel, vem distribuindo aos habitantes do território palestino.

Embora a BBC não tenha conseguido ver essas caixas diretamente — desde que Israel impediu a entrada de jornalistas internacionais no território palestino —, a BBC Verify examinou fotos e outras informações compartilhadas pela FGH e conversou com especialistas em ajuda humanitária, que expressaram preocupação com o valor nutricional do conteúdo.>